Erick Lonnis recibe desde Herediano la propuesta que nadie en Saprissa vio venir

La faceta mediática de Erick Lonnis se magnificó en el último tiempo. Atravesada inevitablemente por el peso propio de su figura, las decisiones que tomó desde que asumió las riendas del Comité Deportivo de Saprissa y sus fuertes declaraciones ante la prensa —o contra ella— lo han mantenido constantemente en el centro del debate.

Tampoco se pueden ignorar los numerosos cruces que tuvo con Jafet Soto, los cuales recrudecieron este año con filazos cruzados que involucran al arbitraje, el ser o no “gente de fútbol”, la Selección de Costa Rica, la acusación de multipropiedad al presidente de Herediano en Grecia o el dardo más reciente de Soto a Lonnis sobre el supuesto pago a periodistas que denunció, solo por enumerar algunos de ellos.

Sin embargo, el ex portero de la “S” llegó a ponerle un freno a tanto roce público con el ídolo florense en algún momento, afirmando: “Somos hipercompetitivos en lo deportivo, pero en la visión hacia dónde debe ir el fútbol debemos ir de la mano“. Y ahora, fue el directivo rojiamarillo quien le propuso tender puentes.

La propuesta desde Herediano a Erick Lonnis

Este lunes, el periodista Yashín Quesada le preguntó a Jafet Soto si se sentaría a conversar con Erick Lonnis en una suerte de Comisión Técnica por el bien del fútbol nacional y su respuesta sorprendió en Saprissa: “Yo no tengo problema, para mí nada es personal. Cada uno tiene sus ideas”.

“Por el bien del fútbol de Costa Rica no tendría ningún problema. Que tengamos ideas diferentes es normal. Eso no nos hace enemigos, yo no tengo enemigos en el fútbol”, concluyó el mandamás de Herediano durante la misma entrevista en la que anunció su retiro definitivo de la dirección técnica.

Veremos si el cese al fuego persiste o se reaviva con el inicio del Torneo Clausura 2026, en el que Saprissa debutará contra Puntarenas este martes 13 de enero (8:00 p.m.) en La Cueva. Mientras que el Team volverá a la acción al día siguiente, el miércoles 14, en la nueva casa de Sporting: el estadio Puente Piedra.