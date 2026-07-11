Saprissa ya anunció el fichaje de Sebastián Padilla y ahora está a punto de firmar a otra figura de Liberia

Saprissa oficializó la llegada del joven mediocampista pampero por tres años. Además, Erick Lonnis acelera las gestiones para amarrar a otra figura que destacó en el último torneo.

Este sábado 11 de julio, el Deportivo Saprissa anunció la noticia que todos sus aficionados estaban esperando recibir: Sebastián Padilla defenderá el uniforme morado la próxima temporada.

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“El Deportivo Saprissa informa que el mediocampista Sebastián Padilla se incorpora al club por un periodo de tres años“, informaron los morados mediante un comunicado oficial.

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El volante, oriundo de Barrio San Gerardo de Bagaces, Guanacaste, tiene 21 años e hizo toda su formación en Municipal Liberia, club donde también debutó como profesional.

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La contratación se facilitó debido a la descalificación del conjunto aurinegro de la Liga Promérica, una situación administrativa que dejó a varios jugadores a la deriva mientras los equipos más poderosos del país se disputan los servicios de sus principales figuras.

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Saprissa acelera por un cuarto refuerzo

Pero la llegada de Padilla no es suficiente: la gerencia deportiva comandada por Erick Lonnis también está cerca de cerrar la contratación de Shawn Johnson, lateral de 23 años con pasado en Herediano que fue uno de los mejores jugadores del Torneo Clausura 2026.

“El Saprissa muestra interés concreto en el lateral derecho, Shawn Johnson, esperan cerrarlo pronto“, afirmó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales. “El jugador es agente libre. No tiene vínculo con Herediano“, aclaró.

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De concretar este fichaje en las próximas horas, el Monstruo ya tendría cuatro refuerzos confirmados para afrontar el Torneo Apertura 2026, sumando a Johnson junto a los ya presentados Andrey Soto, Keyshwen Arboine y el propio Padilla.