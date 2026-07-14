Entre Mariano Torres y Paté Centeno: Roberto Artavia elige al mejor jugador de la historia de Saprissa

El presidente del Monstruo no tuvo dudas para mencionar al mejor futbolista en los 91 años que tiene el club.

El Deportivo Saprissa cumplirá 91 años este jueves 16 de julio. El más ganador de Costa Rica celebrará un nuevo aniversario horas antes del debut en la temporada contra Herediano por la Recopa de Costa Rica, la cual se disputará el próximo viernes.

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En la antesala de los festejos, Roberto Artavia, presidente del Saprissa, eligió a los mejores jugadores de la historia de la institución. El máximo dirigente mencionó nombres de diferentes épocas. Desde su niñez hasta los que marcan diferencia en la actualidad.

Cuando era un adolescente, el presidente soñaba con parecerse a los futbolistas que eran parte de Saprissa en ese entonces. En una entrevista con La Nación, mencionó a Edgar Cordero, Asdrúbal ” Yuba” Paniagua y Hernán Morales de los primeros años del club.

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Sin embargo, la gran diferencia con respecto a estos jugadores se vio marcada con Paté Centeno, a quien lo considera único: “Con Paté hubo una revolución. Empezó a ver la cancha como un espacio de muchísimas posibilidades. Él veía cosas que otros no veían y cambió la manera de entender el juego”.

Además, no dudó en dejar afuera a Mariano Torres, a quien lo considera el mejor de la actualidad y también de la historia morada: “Por su talento exagerado, por su vistosidad y por su inteligencia dentro de la cancha. Mariano tiene una capacidad extraordinaria para entender el juego”. También destacó a Kendall Waston, como el segundo mejor de la plantilla de Hernán Medford.

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Los tres mejores jugadores de la historia de Saprissa, según Roberto Artavia

En una respuesta final sobre los mejores jugadores, Artavia decidió poner a Yuba Paniagua, Paté Centeno y Mariano Torres. “Los tres que han marcado el mediocampo“, sentenció el presidente con su respuesta.