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Mercado de fichajes

Otro grande de Costa Rica se anticipa: Saprissa pierde a la figura que quería sacar de Liberia

Los Morados quería contar con su fichaje, pero terminó llegando a otro grande de Costa Rica.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Pelícano no lo podrá tener.
© La Nación / SaprissaEl Pelícano no lo podrá tener.

El mercado de fichajes para el Deportivo Saprissa todavía no ha cerrado. A días de comenzar la temporada con el debut en la Recopa contra Herediano, el Monstruo aún quiere sumar figuras al equipo para levantar de una vez por todas la 41.

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Pese a sus intenciones de incorporar nuevas caras, el conjunto tibaseño se quedó con las ganas de contratar nuevamente a Mauricio Villalobos, quien ahora tiene nuevo equipo en Costa Rica después de su paso por Liberia.

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El extremo izquierdo, que era pretendido por Saprissa para regresar a la planilla, continuará su carrera en el Club Sport Cartaginés. Tras estar por seis meses en el equipo liberiano, vuelve a cambiar de club luego de lo que ocurrió a nivel administrativo con los Coyotes.

Le damos la bienvenida a Villalobos, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo“, escribió el cuadro brumoso en sus redes sociales para presentar al ex Saprissa, que jugará en su tercer equipo en el lapso de un año tras pasar por el Monstruo y Liberia en la última temporada.

Inmediatamente, la reacción de los aficionados del club de Cartago fue muy positiva. En los comentarios, los brumosos se muestran muy ilusionados con los fichajes que están haciendo de cara a la temporada 2026-2027.

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Los fichajes de Cartaginés que ilusionan a sus aficionados

Además de anunciar la llegada de Villalobos, Cartaginés también confirmó que contrató al defensor Joaquín Huertas, otro de los jugadores que llega desde Liberia. Los dos se suman a los fichajes de Joaquín Alonso Hernández, Manuel Morán, Andrey Mora, Tepa González, Luis Olivas y Gian Mauro Morera.

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