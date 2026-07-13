Mientras De La Fuente gana 2 millones de euros en España, el salario de Deschamps en Francia

Este martes se jugará la primera semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia con la presencia de dos entrenadores muy respetados.

Este martes, Francia y España abren las semifinales del Mundial 2026. Les Blues contra la Roja se verán las caras en Dallas por un lugar en la final. Los franceses quieren hacerlo por tercera ocasión consecutiva, mientras los españoles buscan la segunda de su historia.

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Habrá un duelo de conocidos tanto dentro como fuera de la cancha. Luis De La Fuente se cruzará por tercera vez con Didier Deschamps en un duelo de eliminación directa desde que asumió en 2023. El español se impuso en los dos anteriores (Eurocopa y Nations League).

En la previa de este gran partido, comparamos el sueldo de los entrenadores. Entre el técnico de España y el de Francia hay una importante diferencia salarial. El español, vigente ganador de la Euro, percibe por su trabajo dos millones de euros de manera anual.

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Didier Deschamps, que fue campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, cobra un salario cercano a los cuatro millones de euros. Casi el doble de lo que recibe De La Fuente como seleccionador de la Roja.

Los títulos de Deschamps con Francia y de De La Fuente con España

Deschamps ya lleva 14 años en el cargo como DT de les Blues. Desde 2012, logró ganar dos títulos únicamente. Obtuvo la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la Nations League en 2021.

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De La Fuente, que tomó la dirección técnica de España en 2023 después del Mundial de Qatar 2022, también tiene dos títulos con la Roja. Al igual que Deschamps, levantó la Nations League en 2023, mientras que en 2024 ganó la Eurocopa.