Después de la designación del árbitro para el partido entre Argentina e Inglaterra, en el país británico están sospechando.

Este miércoles, Argentina e Inglaterra se verán las caras por la segunda semifinal del Mundial 2026. En un partido cargado por la historia y la rivalidad entre ambos países, desde suelo inglés están hablando del árbitro elegido para impartir justicia en Atlanta.

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El elegido por la FIFA fue el estadounidense Ismael Elfath, nacido en Marruecos y que ya tiene en su historial el haber dirigido a Lionel Messi en la Major League Soccer. El árbitro estuvo como cuarto en la final de Qatar 2022 frente a Francia y también lo hizo en seis partidos del Inter Miami (todos terminaron en victoria para el equipo rosa).

Teniendo en cuenta los antecedentes de Elfath con Messi y las polémicas que denunciaron los rivales de Argentina en esta Copa del Mundo, el Daily Mail, reconocido portal inglés, anunció que hay un gran temor en Inglaterra antes del partido.

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El Daily Mail de Inglaterra denuncia que la FIFA está conspirando para ayudar a Messi

“La forma en que se produjeron esas victorias, en las que a Egipto le anularon un gol de manera controvertida y a Suiza le expulsaron al delantero Breel Embolo, provocó una enorme reacción negativa y especulaciones de que la FIFA está conspirando para ayudar a Messi y a Argentina a ganar el torneo“, escribió el medio mencionado.

Messi junto a Elfath a su izquierda.

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A raíz de esta denuncia, en Inglaterra enumeraron los antecedentes que tiene el argentino con el árbitro nacionalizado estadounidense. Fue quien dirigió la final de la Leagues Cup 2023 entre Inter Miami y Nashville, partido que significó el primer título del astro argentino.

En esta Copa del Mundo, Ismael Elfath dirigió tres partidos como árbitro central. Lo hizo en la fase de grupos con el Países Bajos-Japón y el duelo de Uruguay-España. El otro fue por los octavos de final en el que noruega eliminó a Brasil por 2-1. El de mañana será su cuarto encuentro.