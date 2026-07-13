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Fepafut lo confirmó: Thomas Christiansen sigue en Panamá, pero una insólita cláusula puede cortar su ciclo rumbo al Mundial 2030

La Federación alcanzó un acuerdo con Thomas Christiansen sobre una situación que preocupa a Panamá en el futuro.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El danés renueva el contrato.
© Getty ImagesEl danés renueva el contrato.

Este lunes 13 de julio, la Federación Panameña de Fútbol confirmó que Thomas Christiansen seguirá siendo el entrenador de la selección mayor. El técnico danés renueva su contrato hasta finalizar el proceso mundialista del año 2030 después de lo que fue el Mundial 2026.

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A pesar de esta confirmación, hay que aclarar la cláusula especial que expuso la Fepafut con el DT de la Selección de Panamá. Ésta tiene que ver con las elecciones que se llevarán a cabo a fin de año en el Comité Ejecutivo de la Federación.

Las nuevas autoridades que asuman tendrán la potestad de decidir si continuar con el ciclo de Christiansen o ponerle un cierre en ese momento. Teniendo en cuenta que los directivos podrían desprenderse del entrenador, la Federación acordó un contrato especial con el danés.

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La cláusula que podría terminar con el ciclo de Thomas Christiansen en Panamá

La FPF llegó a un acuerdo con Christiansen, el cual establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, el cual será electo en el mes de diciembre, pueda decidir darle continuidad o no a este proyecto sin poner en riesgo las finanzas de la federación“, expresó en el comunicado.

Esto indica que Thomas Christiansen podría dejar de ser el entrenador de la Selección de Panamá en diciembre, momento en el que asuma el nuevo Comité Ejecutivo. Si toman la decisión de interrumpir el vínculo, no deberán abonar una suma importante.

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La Federación y el Comité Ejecutivo, además, revelaron porqué eligieron renovarle a Christiansen: “Convencidos de que con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando y brindando alegrías, creando también mejores condiciones para todos los mimebros del ecosistema“.

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En resumen

  • Thomas Christiansen renovó como técnico de la Selección de Panamá hasta el Mundial 2030.
  • En diciembre de 2026, el nuevo Comité Ejecutivo decidirá si continúa en su cargo.
  • La cláusula especial evita poner en riesgo las finanzas de la federación panameña.

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