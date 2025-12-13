Es tendencia:
Qué necesita Saprissa para eliminar a Cartaginés y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

Este domingo, Saprissa y Cartaginés definirán quién será el finalista del torneo Apertura 2025 de Costa Rica.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Saprissa ya ganó la ida. ¿Qué necesita ahora?
Tras el triunfo 2-1 en el Fello Meza por la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, la serie entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés llega con ventaja morada a la vuelta, que se jugará este domingo en La Cueva.

La gran pregunta que se hacen los aficionados del Monstruo es sencilla: qué tiene que pasar en la revancha para que el equipo de Vladimir Quesada elimine al Andrés Carevic y se meta en la final de los playoffs.

Así se definen las semifinales del Torneo Apertura 2025

Las semifinales del Apertura 2025 se disputan a dos partidos, ida y vuelta, con el equipo mejor ubicado en la fase regular (en este caso Saprissa, segundo del torneo) cerrando como local.

El reglamento de la Liga Promérica indica que, si al finalizar el segundo encuentro de la serie de semifinales hay igualdad en puntos y goles, se jugará una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15’). En caso de que persista la igualdad, la clasificación se definirá por penales.

Algo importante a saber es que no hay gol de visitante ni “ventaja deportiva” por mejor posición en la fase regular en esta instancia; todo se resuelve en la cancha.

Qué necesita Saprissa para seguir su camino al título

Con el 2-1 a favor en la ida, la serie llega a la vuelta con Saprissa arriba en puntos (3 contra 0) y con mínima diferencia en el global. La tensión se trasladará ahora a Tibás con estos posibles desenlaces:

Saprissa clasifica en los 90 minutos si…

Gana o empata el partido de vuelta por cualquier marcador.

  • Si gana, suma 6 puntos en la serie.
  • Si empata, cierra con 4 puntos contra 1 de Cartaginés.

En ambos casos, no hay prórroga ni penales: los morados se instalan directamente en la final.

Qué pasa si Saprissa pierde por un gol en la vuelta

Si Cartaginés gana por un solo gol de diferencia en Tibás, los brumosos igualan la serie en puntos (3 y 3) y también en el marcador global, ya que el 2-1 de la ida se empareja con otra victoria por la mínima en la vuelta.

En ese escenario, la llave no se define por tabla ni por gol de visitante: se juega prórroga completa y, si después de los 30 minutos extra sigue la igualdad, todo se resuelve en una tanda de penales.

Saprissa queda eliminado si…

Pierde el partido de vuelta por dos o más goles de diferencia. En ese caso, Cartaginés iguala en puntos (3 cada uno), pero queda arriba en el global de goles y se convierte en finalista del Apertura 2025.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Saprissa y Cartaginés?

  • Día: domingo 14 de diciembre de 2025
  • Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)
  • Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás
  • Transmisión: FUTV

