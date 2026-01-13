“Estamos de vuelta”: Saprissa celebra la imagen más esperada en pleno mercado de fichajes

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada está teniendo un mercado de fichajes con bastante movimiento. Los morados saben que para este Torneo Clausura 2026 no hay margen de error .

Luego de un 2025 bastante gris, la afición del Saprissa necesita ver a la plantilla con rostros nuevos. Sin embargo, también hay viejos conocidos que en Tibás esperaban echaban de menos.

La imagen más esperada en Saprissa

A través de sus redes sociales, Luis Paradela estuvo presente en la sesión de las fotos oficiales para esta temporada con el uniforme del Saprissa, acompañado con un “estamos de vuelta”. Algo que evidentemente ilusiona a todos los morados.

Luis Paradela en las fotos oficiales de esta temporada con la camiseta del Saprissa

Recordemos que Luis Paradela no estará disponible para el compromiso frente a Puntarenas FC, ya que aún se encuentra a la espera de completar los permisos de trabajo correspondientes tras su ingreso a territorio de Costa Rica.

Luis Paradela – Saprissa

Durante su etapa con el Deportivo Saprissa, Paradela dejó números que respaldan su impacto en el equipo morado, al disputar 92 partidos oficiales en los que contribuyó con 25 anotaciones y 10 asistencias.