“Estamos de vuelta”: Saprissa celebra la imagen más esperada en pleno mercado de fichajes

En Saprissa saben que esta temporada no hay margen para no cumplir con los objetivos y en el mercado de fichajes la ilusión está puesta.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada está teniendo un mercado de fichajes con bastante movimiento. Los morados saben que para este Torneo Clausura 2026 no hay margen de error .

Luego de un 2025 bastante gris, la afición del Saprissa necesita ver a la plantilla con rostros nuevos. Sin embargo, también hay viejos conocidos que en Tibás esperaban echaban de menos.

La imagen más esperada en Saprissa

A través de sus redes sociales, Luis Paradela estuvo presente en la sesión de las fotos oficiales para esta temporada con el uniforme del Saprissa, acompañado con un “estamos de vuelta”. Algo que evidentemente ilusiona a todos los morados.

Recordemos que Luis Paradela no estará disponible para el compromiso frente a Puntarenas FC, ya que aún se encuentra a la espera de completar los permisos de trabajo correspondientes tras su ingreso a territorio de Costa Rica.

Durante su etapa con el Deportivo Saprissa, Paradela dejó números que respaldan su impacto en el equipo morado, al disputar 92 partidos oficiales en los que contribuyó con 25 anotaciones y 10 asistencias.

