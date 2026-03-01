“Tenemos una deuda”: José Giacone ya piensa en Saprissa y le envía una advertencia en nombre de todo Herediano

El técnico José Giacone ya pone la mirada en el próximo enfrentamiento ante Deportivo Saprissa, dejando claro que en el camerino de Herediano sienten que tienen una cuenta pendiente.

Giacone no solo anticipó un duelo intenso, sino que también lanzó un mensaje firme en representación del plantel florense, advirtiendo que saldrán con determinación para saldar esa deuda y reafirmar sus aspiraciones en el torneo.

Herediano recientemente goleó en condición de local (3-0) a Pérez Zeledón y se encuentra liderando la clasificación del Clausura con 19 puntos. 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica tras la derrota de Alajuelense y el triunfo de Herediano

ver también “No queda duda”: Roberto Artavia desafía a Alajuelense con la discusión más polémica y dice lo que tanto orgullo le da a Saprissa

¿Cuál es la deuda de José Giacone con Herediano?

La deuda a la que hace referencia José Giacone está relacionada con el rendimiento de su equipo fuera de casa, ya que considera que aún deben mejorar su desempeño como visitantes.

“Tenemos una deuda de visita. Acá fuimos contundentes al jugar cinco partidos y sumar 15 puntos, pero pienso que debemos mejorar como visitantes. Es algo que debemos valorar, tomar buenas decisiones a la hora de competir fuera de casa y considero que es un pendiente nuestro”, enfatizó Giacone para La Nación.

José Giacone – Herediano

Publicidad

Publicidad

El mensaje también fue para Saprissa

“Tenemos dos visitas muy difíciles, pero confiamos en este grupo y en mis jugadores. Hay que ir a hacer un buen trabajo fuera de nuestra casa y pensar en sumar de tres también. Es algo que tenemos pendiente. No podemos relajarnos por estos triunfos en casa y debemos seguir sumando”, admitió Giacone.

“Debemos mantener los pies sobre la tierra, ser humildes para retroalimentarnos y seguir mejorando como equipo. Este es un muy buen grupo humano y eso es importante para mí. No es un detalle menor tener una sana convivencia y una competencia sana en una planilla muy competitiva”, finalizó José Giacone.

Publicidad

Recordemos que Saprissa y Herediano se verán las caras el 08 de marzo en la casa de los morados y en condición de visitante, los dirigidos por José Giacone buscarán dar otro golpe sobre la mesa.

Publicidad

Datos claves

La “deuda” de José Giacone es el rendimiento como visitante , ya que considera que su equipo aún debe mejorar cuando juega fuera de casa.

, ya que considera que su equipo aún debe mejorar cuando juega fuera de casa. Herediano ha sido contundente como local , sumando 15 puntos en cinco partidos en casa, pero no ha logrado trasladar ese nivel a condición de visitante.

, sumando 15 puntos en cinco partidos en casa, pero no ha logrado trasladar ese nivel a condición de visitante. Los de Herediano enfrentan al Saprissa el 08 de marzo en casa de los morados, donde el equipo dirigido por José Giacone buscará saldar esa cuenta pendiente fuera de su estadio.