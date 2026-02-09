“No puede pasar”: polémico triunfo de Jeaustin Campos desata reclamos en Honduras y hacen esta exigencia

Luego del polémico triunfo del Real España de Jeaustin Campos en el derbi sampedrano sobre Marathón, el jugador Carlos Pérez del cuadro verdolaga no dudo en exigir el VAR a la Liga Nacional.

Pérez fue el protagonista del gol que le fue anulado a Marathón por un supuesto fuera de juego que en repetición pareciera que nunca existió.

ver también Dereck Moncada ya lo sabe: confirman la noticia sobre su lesión tras anotar un doblete con el Inter de Bogotá

“Nunca estoy offside, hermano, nunca. La línea (árbitra) se equivocó como normalmente arranco rápido, pero nunca estoy offside hermano. Odín me está habilitando y Devron está atrás todavía”, expresó Carlos Pérez en una entrevista para diario Diez.

Tweet placeholder

El habilidoso atacante de Marathón expresó su malestar y explicó que como equipo se sienten frustrados por el error que los terminó afectando.

“Nos sentimos golpeados, frustrados porque hicimos un buen clásico, un buen partido. Son detalles que marcan la diferencia, fue un error que nos afecta a nosotros y espero que no se vuelva a repetir. Eso no puede pasar en Liga Nacional”, amplió Pérez.

Publicidad

Publicidad

“Se necesita el VAR, son jugadas apretadas que marcan la diferencia. Urge el VAR”, cerró.

ver también Kervin Arriaga recibe un nuevo parte médico en el Levante tras el golpe que lo llevó al hospital: “Impactos en la cabeza”

Presidente del Real España reacciona

Ante los diversos reclamos, el presidente de Real España, Elías Burbara salió en defensa del equipo de Jeaustin Campos y manifestó su malestar contra quienes buscar desmeritar el liderato del club aurinegro.

Publicidad

“Sí hay controversias para ambos lados. Al final el Real España es justo ganador. Por favor no intenten manchar el porqué Real España está primero en la Liga Nacional”, escribió Burbara.

Publicidad