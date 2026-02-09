Es tendencia:
Honduras

"No puede pasar": polémico triunfo de Jeaustin Campos desata reclamos en Honduras y hacen esta exigencia

El Real España de Jeaustin Campos se mantiene invicto en el inicio del Clausura 2026, pero su último triunfo estuvo marcado por la polémica.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos es actual líder de la Liga Nacional tras un polémico triunfo ante Marathón.
Luego del polémico triunfo del Real España de Jeaustin Campos en el derbi sampedrano sobre Marathón, el jugador Carlos Pérez del cuadro verdolaga no dudo en exigir el VAR a la Liga Nacional.

Pérez fue el protagonista del gol que le fue anulado a Marathón por un supuesto fuera de juego que en repetición pareciera que nunca existió.

“Nunca estoy offside, hermano, nunca. La línea (árbitra) se equivocó como normalmente arranco rápido, pero nunca estoy offside hermano. Odín me está habilitando y Devron está atrás todavía”, expresó Carlos Pérez en una entrevista para diario Diez.

El habilidoso atacante de Marathón expresó su malestar y explicó que como equipo se sienten frustrados por el error que los terminó afectando.

“Nos sentimos golpeados, frustrados porque hicimos un buen clásico, un buen partido. Son detalles que marcan la diferencia, fue un error que nos afecta a nosotros y espero que no se vuelva a repetir. Eso no puede pasar en Liga Nacional”, amplió Pérez.

“Se necesita el VAR, son jugadas apretadas que marcan la diferencia. Urge el VAR”, cerró.

Presidente del Real España reacciona

Ante los diversos reclamos, el presidente de Real España, Elías Burbara salió en defensa del equipo de Jeaustin Campos y manifestó su malestar contra quienes buscar desmeritar el liderato del club aurinegro.

“Sí hay controversias para ambos lados. Al final el Real España es justo ganador. Por favor no intenten manchar el porqué Real España está primero en la Liga Nacional”, escribió Burbara.

