Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Lo confirman en Francia: Keylor Navas recibe la noticia que lo pone en la élite del fútbol mundial

Keylor Navas a sus 39 años de edad sigue destacándose entre los mejores y así lo hicieron saber desde Europa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Keylor Navas recibe la noticia que lo pone en la élite del fútbol mundial
© PumasKeylor Navas recibe la noticia que lo pone en la élite del fútbol mundial

Desde Francia llegó una noticia que vuelve a poner a Keylor Navas en el centro del escenario mundial, luego de que un prestigioso ranking elaborado por Canal+ lo ubicara entre los futbolistas más destacados del siglo XXI.

Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl 2026 con un gesto que retumba en EE.UU.

ver también

Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl 2026 con un gesto que retumba en EE.UU.

Keylor Navas en la élite mundial

La presencia del guardameta que actualmente se desempeña en Pumas en este ranking internacional volvió a poner en valor su trayectoria y el impacto que ha tenido en el fútbol europeo, consolidándolo como uno de los referentes más importantes surgidos de Costa Rica.

Keylor Navas quedó en la prestigiosa lista del Canal + de Francia
Keylor Navas en la lista del Canal + de Francia de los 100 mejores jugadores del siglo XXl

Keylor Navas se ubicó en el puesto 58 del ranking de los mejores futbolistas del siglo XXI, un lugar que lo posiciona por encima de varias leyendas del fútbol internacional e incluso de algunos ganadores del Balón de Oro.

Keylor Navas supera a estrellas mundiales

La ubicación de Keylor Navas en el ranking cobra todavía más peso al observar los nombres que quedaron por debajo del arquero costarricense. Figuras de talla mundial como Mohamed Salah, Ángel Di María, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Michael Ballack y Gerard Piqué aparecen detrás del costarricense.

Keylor Navas – Pumas

Keylor Navas – Pumas

Publicidad

Incluso al comparar su posición con otros guardametas de renombre como Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, Dida o Emiliano Martínez, Keylor Navas logra imponerse, siendo superado únicamente por auténticas leyendas del arco como Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Oliver Kahn, Edwin van der Sar y Fabien Barthez.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Pumas vs. San Diego: a qué hora y cómo ver el duelo entre Keylor Navas y Aníbal Godoy por Concachampions
Concacaf

Pumas vs. San Diego: a qué hora y cómo ver el duelo entre Keylor Navas y Aníbal Godoy por Concachampions

Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl
Costa Rica

Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl

Filtran la razón por la que Keylor se iría de Pumas; este podría ser su nuevo equipo
Costa Rica

Filtran la razón por la que Keylor se iría de Pumas; este podría ser su nuevo equipo

Costa Rica vs. Puerto Rico: dónde ver y qué necesita la Sele para clasificar al Mundial Sub-17
Costa Rica

Costa Rica vs. Puerto Rico: dónde ver y qué necesita la Sele para clasificar al Mundial Sub-17

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo