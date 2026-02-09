Lo confirman en Francia: Keylor Navas recibe la noticia que lo pone en la élite del fútbol mundial

Desde Francia llegó una noticia que vuelve a poner a Keylor Navas en el centro del escenario mundial, luego de que un prestigioso ranking elaborado por Canal+ lo ubicara entre los futbolistas más destacados del siglo XXI.

Keylor Navas en la élite mundial

La presencia del guardameta que actualmente se desempeña en Pumas en este ranking internacional volvió a poner en valor su trayectoria y el impacto que ha tenido en el fútbol europeo, consolidándolo como uno de los referentes más importantes surgidos de Costa Rica.

Keylor Navas en la lista del Canal + de Francia de los 100 mejores jugadores del siglo XXl

Keylor Navas se ubicó en el puesto 58 del ranking de los mejores futbolistas del siglo XXI, un lugar que lo posiciona por encima de varias leyendas del fútbol internacional e incluso de algunos ganadores del Balón de Oro.

Keylor Navas supera a estrellas mundiales

La ubicación de Keylor Navas en el ranking cobra todavía más peso al observar los nombres que quedaron por debajo del arquero costarricense. Figuras de talla mundial como Mohamed Salah, Ángel Di María, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Michael Ballack y Gerard Piqué aparecen detrás del costarricense.

Keylor Navas – Pumas

Incluso al comparar su posición con otros guardametas de renombre como Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, Dida o Emiliano Martínez, Keylor Navas logra imponerse, siendo superado únicamente por auténticas leyendas del arco como Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Oliver Kahn, Edwin van der Sar y Fabien Barthez.