Bancy Hernández fue uno de los mejores fichajes que llegaron al Deportivo Saprissa en el último mercado. Rápidamente se ganó la titularidad con Vladimir Quesada y ocurrió lo mismo con Hernán Medford en el banquillo morado.

En Nicaragua siguen muy de cerca la actualidad de Bancy con Saprissa. Cada partido que disputa con la camiseta del Monstruo toma una relevancia especial. El que tampoco se pierde el presente de su compatriota es Byron Bonilla, quien sabe lo que es jugar en Costa Rica.

La figura del Real Estelí estuvo presente en el Fello Meza para presenciar el partido entre sus dos ex equipos de la Liga Promérica. Luego del encuentro en Cartago, Bonilla dejó grandes palabras sobre su compañero en el seleccionado pinolero.

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¿Bancy Hernández puede salir de Saprissa en un futuro?

“Tiene sus cualidades y le va a ir muy bien. Espero que ustedes lo sepan. Bancy está para más cosas, grandes cosas. Le va a ir mucho mejor que yo“, expresó Byron Bonilla sobre lo que promete Hernández de cara al futuro.

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Gran parte de la frase “está para más” podría estar vinculada a una posible salida de Bancy Hernández al extranjero. Cabe mencionar que el extremo del Monstruo está a préstamo desde el Real Estelí por dos años, por lo que su ficha no pertenece a Saprissa.

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Desde su llegada a Costa Rica, Bancy jugó todos los partidos de Saprissa en el Clausura 2026. En el primer juego ingresó desde el banquillo, luego fue titular en los otros 11 de la Liga Promérica. Pudo marcar dos goles y aportó tres asistencias.