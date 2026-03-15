Contra campeones en Real Madrid y Barcelona: El Salvador ya conoce la noticia que inquieta al Bolillo Gómez

La Selección de República Dominicana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos internacionales que disputará frente a Selección de El Salvador encuentro que forma parte de la Concacaf Friendly Series y que servirán como preparación para los próximos compromisos.

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El partido está programado para disputarse el 26 de marzo en el Estadio Cibao FC, escenario donde el conjunto caribeño buscará medir su nivel frente a uno de los rivales tradicionales de la región y continuar fortaleciendo su proyecto futbolístico algo que sin duda pone en alerta aHernán Darío El Bolillo Gómez por las figuras que llamó su rival.

República Dominicana con experiencia en el Real Madrid y Barcelona

Entre los nombres más llamativos de la convocatoria destaca el defensor Junior Firpo, actual jugador del Real Betis y con pasado en el FC Barcelona. Su presencia representa un salto de calidad para la defensa dominicana, gracias a la experiencia adquirida en una de las ligas más competitivas del mundo.

En el frente de ataque también sobresale la convocatoria del delantero Mariano Díaz, quien milita en el Deportivo Alavés y que durante su etapa en el Real Madrid incluso llegó a conquistar la UEFA Champions League, lo que lo convierte en uno de los jugadores con mayor recorrido internacional del plantel.

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Otro futbolista que genera gran expectativa es el joven extremo Peter González, actual jugador del Real Valladolid y también con pasado en la cantera del Real Madrid. Su velocidad y capacidad ofensiva lo convierten en una de las grandes promesas del fútbol dominicano.

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Los convocados de República Dominicana

Porteros: Xavier Valdez, Edwin Frías y Anthony Núñez.

Defensas: Junior Firpo, Israel Boatwright, Noah Dollenmayer, Juan Familia-Castillo, Joao Urbáez y Jean Carlos López.

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Volantes: Pablo Rosario, Lucas Bretón, Heinz Mörschel, Alejandro López, Alessandro Ovallé, Edison Azcona, Carlos Sarante y Ronaldo Vásquez.

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Delanteros: Mariano Díaz, Peter González, Dorny Romero, Edarlyn Reyes, Erick Japa y Marlon Mena