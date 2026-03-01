Alajuelense en crisis: Machillo Ramírez recibe la sentencia de Unafut que confirma la debacle tras caer con Puntarenas

Con la mitad de la fase regular del Torneo Clausura 2026 ya disputada, el campeón de Costa Rica sangra profusamente. La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento delicado y cada jornada que pasa aumenta el riesgo de quedar fuera de las semifinales para defender su corona.

La noche del sábado fue especialmente amarga para el León. En su visita a Puntarenas FC, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez cayeron por 2-0 en el estadio Miguel “Lito” Pérez, dejando una de las actuaciones más flojas del semestre. Tras ese tropiezo en el Puerto, la zona de clasificación ya quedó a seis puntos de distancia.

Los datos que ilustran la crisis manuda

Los números ayudan a explicar el tamaño del problema. La Liga apenas ha ganado dos de sus nueve partidos en el campeonato nacional, arrastra seis encuentros consecutivos sin celebrar una victoria y su rendimiento se desplomó hasta el 27% de efectividad. En el medio, además, sufrió un duro golpe al quedar eliminado del Torneo de Copa tras caer con contundencia ante Municipal Liberia.

Un panorama así inevitablemente pone a cualquier entrenador bajo la lupa, y Machillo Ramírez no es la excepción. El técnico más ganador en la historia del club manudo atraviesa una etapa de fuertes cuestionamientos, y el dato que compartió la Unafut en las últimas horas no hizo más que profundizar la preocupación entre los aficionados.

LDA fue una sombra de sí mismo en la Olla Mágica (Unafut).

“Puntarenas FC no derrotaba por 2-0 a la Liga en la Olla Mágica desde el 2005”, destacó la Unafut en sus redes sociales tras el encuentro. Además, Alajuelense llegaba al duelo con 14 partidos de invicto ante los chuchequeros, y hay que remontarse 45 partidos atrás para encontrar el último triunfo porteño por más de un gol frente a la Liga: otro 2-0 registrado en 2006 por la Copa Interclubes UNCAF.

La Liga, obligada como nunca

Si antes el margen de error era mínimo, ahora prácticamente desapareció. Alajuelense deberá reaccionar de inmediato el martes 3 de marzo, cuando desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) reciba en el Alejandro Morera Soto al sólido Club Sport Cartaginés de Amarini Villatoro, escolta del campeonato, en el marco de la décima jornada del Clausura 2026.

Cartaginés quiere sentenciar a Alajuelense (LDA).

En síntesis

Derrota que golpea: Alajuelense cayó 2-0 ante Puntarenas FC en el estadio Miguel “Lito” Pérez, en uno de sus peores partidos del Clausura 2026.

Números preocupantes: La Liga solo ha ganado 2 de 9 partidos, acumula 6 encuentros sin triunfos y tiene un 27% de rendimiento en el torneo.

Dato histórico: Según Unafut, Puntarenas no vencía 2-0 a Alajuelense en la Olla Mágica desde 2005, y los manudos arrastraban 14 partidos invictos ante los porteños.

