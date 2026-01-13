Conmoción en Saprissa: falleció un ex futbolista que se formó en el morado y llegó a jugar en el primer equipo

El Deportivo Saprissa vive momentos de profundo pesar. Este lunes se confirmó el fallecimiento de un exfutbolista morado que se formó en las divisiones menores del club y logró cumplir el sueño de vestir la camiseta del primer equipo.

¿Quién es el ex morado que falleció?

Se trata de José Francisco Hernández Alpízar, quien se desempeñó como defensor central durante la temporada 1992-1993, etapa en la que formó parte del plantel tibaseño y dejó su huella dentro de la institución.

Tras conocerse la noticia, Saprissa expresó públicamente su solidaridad con la familia del exjugador. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor José Francisco Hernández Alpízar, defensor central de nuestro club en la temporada 92-93. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, publicaron.

El paso de Hernández por el Monstruo fue breve, pero significativo. Según reseñas históricas del club, el exdefensor realizó todo su proceso formativo en las ligas menores y tuvo la oportunidad de debutar en la Primera División en 1992, en un partido ante Turrialba. Al finalizar ese torneo, se marchó de la institución.

La noticia generó múltiples mensajes de condolencias por parte de aficionados y personas ligadas al entorno morado, quienes recordaron su paso por el club y su pertenencia a una generación que defendió los colores de Saprissa a inicios de la década de los noventa.

El Deportivo Saprissa se une al duelo y despide a uno de los futbolistas que, desde las bases formativas, llegó a cumplir el sueño de jugar en el primer equipo del club más laureado de Costa Rica.