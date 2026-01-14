Es tendencia:
“Es la prioridad”: Julio Cascante confirma su futuro ante el inminente interés de Saprissa para ficharlo

Esto dijo Julio Cascante sobre volver a Costa Rica tras encontrarse como agente libre. Descubre las palabras del ex Saprissa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Julio Cascante habló sobre su futuro en Saprissa
Julio Cascante habló sobre su futuro en Saprissa

El defensor costarricense Julio Cascante, de 32 años, volvió a ser noticia al repasar su recorrido y hablar con claridad sobre lo que espera para el futuro.

Con ocho temporadas de experiencia en la MLS, donde defendió los colores de Portland Timbers y Austin FC, el zaguero consolidó una carrera internacional que comenzó en Costa Rica, tras pasos por Orion FC, UCR y Deportivo Saprissa.

Ahora, como agente libre Cascante rompió el silencio para dejar en claro cuáles son sus aspiraciones de cara a los próximos años, enfocado en seguir compitiendo al más alto nivel.

¿Qué dijo Julio Cascante sobre su futuro?

Las declaraciones de Julio Cascante dejaron en claro cuál es su panorama actual y sus prioridades de cara al próximo paso en su carrera, en una entrevista para Teletica, estas fueron las palabras del jugador.

Julio Cascante Called Up To Costa Rican Men's National Team | Austin FC
Julio Cascante como jugador del Austin FC

“Estoy como agente libre ahorita mismo. Esperando algo de acá de la MLS o de Europa, que sin duda es la prioridad quedarnos afuera del país y por eso la no llegada a ningún club de Costa Rica”, comentó Cascante para Teletica.

“La prioridad es quedarnos fuera de Costa Rica. estamos hablando con equipos y esperando la mejor opción”, afirmó Julio Cascante.

No cierra las puertas

El defensor fue claro al señalar que, en caso de regresar al fútbol local, no cerraría ninguna puerta en Costa Rica. Consultado sobre si Saprissa tendría alguna ventaja por su pasado en el club, respondió con franqueza y dejó en claro que no existirían preferencias.

Por la relación que tuve y tengo con Saprissa siempre los voy a escuchar con más atención como probablemente lo han hecho todos los que se fueron y regresaron en su momento pero las puertas para conversaciones no las cerraría“, finalizó Julio Cascante en Teletica.

