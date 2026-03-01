Es tendencia:
Preocupación en Saprissa: Hernán Medford revela la noticia sobre Sebastián Acuña que nadie quería escuchar

Acuña debió salir en la primera parte por un fuerte golpe que recibió en su pierna izquierda.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT habló en conferencia.
© Diario Extra - Prensa SaprissaEl DT habló en conferencia.

Este domingo, el Deportivo Saprissa superó por 2-0 a Guadalupe en el Colleya Fonseca con un doblete de Bancy Hernández. El equipo morado sigue escalando posiciones y ahora se encuentra en la segunda posición con 18 puntos, a uno del líder Herediano.

A pesar de la gran noticia por la victoria, Hernán Medford habló en conferencia de prensa y no dio buenos indicios sobre lo que sucedió con Sebastián Acuña en la primera parte, cuando el mediocampista de Saprissa debió ser sustituido por un fuerte golpe.

Sobre el minuto siete, Acuña recibió un golpe por parte de David Guzmán, quien previamente fue empujado por un jugador local. El mediocampista se llevó la peor parte tras sufrir un impacto en la zona de su rodilla izquierda. Por este motivo, debió salir con la ayuda de la camilla.

Hernán Medford confiesa que Sebastián Acuña no se siente bien tras salir lesionado

En conferencia de prensa, el técnico de los morados se refirió a cómo se siente Acuña: “Está con dolores, esperamos que no sea mucho. Vamos a esperar a ver qué pasa“.

Además de la lesión de Acuña, Medford reveló que Albert Barahona, quien justamente reemplazó al primero, también salió lesionado. Por eso, fue cambiado en el minuto 83 en lugar de Ricardo Blanco. El Pelícano se lamentó porque ambos se desempeñan en la misma posición.

Con este panorama en el medio del campo, Medford deberá pensar en un nuevo sustituto si ninguno de los dos llega en condiciones para el jueves contra Sporting. Lo de Sebastián Acuña parece más grave que lo de Barahona, pero primero deben realizarse los estudios pertinentes.

En resumen

  • Bancy Hernández anotó un doblete en la victoria 2-0 de Saprissa contra Guadalupe.
  • El mediocampista Sebastián Acuña sufrió una lesión en su rodilla izquierda al minuto siete.
  • Saprissa alcanzó la segunda posición del Clausura 2026 con un total de 18 puntos.
