“Nos tiene a todos consternados”: Osael Maroto reconoce el gran problema que mantiene en vilo al Bocha Batista en Costa Rica

Este lunes, Fernando “Bocha” Batista tuvo su presentación oficial como el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. El acto se realizó en el Teatro 1887 del CENAC y contó con la presencia de Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol.

Durante el evento, el técnico argentino —con pasado reciente al frente de la Selección de Venezuela— posó por primera vez con la camiseta roja del combinado nacional y dio inicio formal a su ciclo al frente de la Tricolor.

En los papeles, el primer desafío de Batista será afrontar los partidos amistosos ante Jordania el próximo 27 de marzo y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán. Sin embargo, en la cúpula del fútbol tico ya admiten que el panorama podría cambiar.

La tensión en Medio Oriente complica a Fedefútbol

La región vive una nueva escalada militar tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, que desencadenaron represalias y tensiones en distintos países del Medio Oriente. La ofensiva incluyó bombardeos en varias ciudades iraníes y provocó una rápida respuesta militar de Teherán, ampliando el riesgo de un conflicto regional.

Irán evalúa no jugar el Mundial 2026.

Jordania, al ser limítrofe con zonas estratégicas del conflicto, quedó directamente expuesta a las consecuencias geopolíticas de la crisis. Además, crecen las versiones sobre la posibilidad de que Irán decida bajarse del Mundial 2026, lo que también podría derivar en la suspensión de compromisos internacionales, incluidos los amistosos pactados con Costa Rica.

Osael Maroto reconoce el problema

Consultado sobre esta situación, Osael Maroto no esquivó el tema. “Estamos teniendo conversaciones a diario desde que pasó la situación que nos tiene a todos consternados y preocupados. Todo sigue en pie, de una u otra manera, eventualmente cambiando la sede y eventualmente uno de los países con los que jugaríamos (Irán). Esos detalles los podemos tener listos tal vez en dos, tres días, pero los fogueos siguen en pie hasta este momento”, afirmó el presidente de la Fedefútbol.

De esta manera, el estreno del Bocha Batista al frente de la Selección de Costa Rica quedó envuelto en incertidumbre. La decisión final sobre los amistosos dependerá de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente, una situación que, como señaló el propio Maroto, mantiene consternado al mundo entero.

