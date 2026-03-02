La Selección de El Salvador se prepara para jugar su primer partido amistoso del año. Será contra un combinado Sub-23 del Pachuca este martes 3 de marzo. La Selecta presentará una lista del fútbol nacional con dos extranjeros que se desempeñan en México.

En medio de este partido en suelo azteca, La Selecta podría sufrir un cambio drástico que pondría punto final a una etapa que lleva vigente desde el año 2017. Se trata de la marca Umbro, la cual diseña los uniformes de las selecciones nacionales.

Según la información del Pajaro Picón, Umbro “podría irse de El Salvador“, lo que pondría a Yamil Bukele, como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a buscar una nueva marca que pueda representar a La Selecta pensando en el futuro.

Umbro podría irse de El Salvador

Umbro no sólo tiene presencia en la Selección Nacional, sino que también viste a FAS, Águila y Alianza. Justamente el equipo tigrillo ya anunció oficialmente que dejará de tener a la marca británica en su uniforme.

Uno de los principales motivos de la presunta partida de Umbro del país salvadoreño estaría relacionado a la escasa compra de indumentaria oficial.

“Desde el inicio ha sido más que patente la oportunidad de potenciar uno de los activos más importantes del club. Agradecemos y al mismo tiempo damos por concluida la colaboración con Umbro. Una decisión difícil pero necesaria que nos llena de optimismo y convicción por el actual progreso de la nueva indumentaria“, comunicó la empresa gestora Ssportsinc.

Además, pidió por la compra de camisetas oficiales para apoyar al club económicamente: “Comprar tu playera en la tienda oficial es sin lugar a duda la manera más efectiva de apoyar económicamente al club. Estaremos expandiendo opciones para servir mejor a la afición, a medida que avancemos los mantendremos informados por las cuentas oficiales del club y la tienda“.