Es la gran figura de su selección, está cerca del Mundial 2026 y confesó que le gustaría jugar en Saprissa: “Si me dan el dinero que quiero”

Una de las grandes figuras de la Concacaf en las Eliminatorias le abre las puertas a Saprissa en un futuro.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En medio de la definición de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, las cuales finalizarán el próximo martes con la última jornada, una de las grandes figuras de un seleccionado que está cerca de clasificar se ofreció al Deportivo Saprissa.

Se trata de Duckens Nazon, goleador histórico de la Selección de Haití y que hoy es uno de los máximos anotadores en las Eliminatorias. Le convirtió tres a la Selección de Costa Rica y uno a Nicaragua en la tercera jornada.

El jugador que se desempeña en el Esteghlal de Irán mantuvo una entrevista con ESPN y confesó que conoce al Saprissa en la región de Centroamérica. No sólo eso, sino que también terminó abriéndole las puertas a una posible llegada.

Duckens Nazon se ofrece al Deportivo Saprissa si le dan el cariño y el dinero que quiere

“Solo conozco al Saprissa. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Si me dan el cariño que quiero… y, claro, el dinero que quiero, ¿por qué no?”, declaró Nazon acerca de lo que podría ser su participación en uno de los gigantes de Centroamérica.

La situación de Nazon en Irán es complicada para Saprissa, ya que tiene contrato con su club hasta junio de 2028. Sin embargo, es un país que se encuentra en conflictos bélicos con Israel, lo que podría conducir a su salida de dicha zona.

El nacido en Francia y nacionalizado haitiano transitó toda su carrera fuera de América. Inició en su país natal, luego pasó por India, Inglaterra, Bélgica, Escocia, Bulgaria, Turquía y hasta llegar a Irán donde se halla en la actualidad.

