Liberia será local en el Edgardo Baltodano Briceño este domingo por la primera semifinal contra el Deportivo Saprissa. El conjunto pampero llega en gran forma por ser el mejor equipo de la segunda vuelta y también porque acumula ocho victorias consecutivas.

Por estos datos, desde Saprissa creen que el favorito en la serie es el equipo que comanda técnicamente José Saturnino Cardozo. Esta postura del Monstruo no cayó bien entre los liberianos. Por este motivo, se hicieron sentir en el conjunto de la Ciudad Blanca.

ver también “Es un hecho”: las noticias sobre la lesión de Luis Paradela empeoran y en Saprissa ya lo saben

El que habló en representación de Liberia y se mostró en desacuerdo con la posición que tomó Saprissa en la previa de las semifinales fue el gerente deportivo Hancer Zúñiga.

En diálogo con Tigo Sports, declaró: “Un equipo como Saprissa no puede entrar en este tipo de cosas, ya queda en el pasado eso de quitarse la presión de ser favorito. No va, menos en un equipo que tiene 41 títulos. Son cosas que no debería calar, no cabe llevarlo a la mesa ni mucho menos a la prensa“.

Tweet placeholder

Zúñiga cree que Saprissa es el favorito de esta semifinal por todo lo que ha logrado en su historia y especialmente porque es —considerado por muchos— el equipo más grande de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Desde el lado del conjunto tibaseño, se sienten de esta manera porque no podrán contar con futbolistas muy importantes. Tanto Mariano Torres como Fidel Escobar no estarán, ya que la apelación de Saprissa no surtió efecto. Además, se quedaría afuera Luis Paradela por una lesión.

En resumen

Hancer Zúñiga cuestionó que Saprissa intente evadir el favoritismo histórico de sus 41 títulos .

cuestionó que Saprissa intente evadir el favoritismo histórico de sus . José Saturnino Cardozo dirige al equipo pampero que llega con ocho victorias consecutivas a semifinales.

dirige al equipo pampero que llega con a semifinales. El encuentro de ida se disputará este domingo en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.