Todo Saprissa en vilo: el problema de Luis Paradela en Europa que lo acerca a Tibás para 2026

El futuro de Luis Paradela podría tomar un giro inesperado luego de varios contratiempos en Europa. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Luis Paradela guarda recuerdos muy especiales de su etapa en el Deportivo Saprissa, donde disputó 92 partidos, marcó 25 goles y sumó 10 asistencias, consolidándose como una pieza determinante en el ataque morado

Además de su aporte estadístico, el cubano también celebró importantes títulos con el club: fue 2 veces campeón del Clausura (2022-23 y 2023-24), 2 veces campeón del Apertura (2022-23 y 2023-24), campeón de la Supercopa de Costa Rica (2023-24) y recibió el reconocimiento como Mejor Futbolista de la Temporada 2023-24.

¿Cuál es el problema de Luis Paradela en Europa que lo acerca a Saprissa?

En su actual etapa con el Universitatea Craiova, Luis Paradela atraviesa un momento complicado, prácticamente sin minutos ni oportunidades para mostrarse. Después de la lesión de rodilla que tuvo, tan solo suma 126 minutos en los últimos 10 partidos, una cifra que refleja su poca participación en el esquema del equipo rumano.

Bajo este contexto, todo apunta a que el club no tendría demasiado interés en renovar su vínculo o apostar por su continuidad más allá del préstamo, que vence el 13/12/2025. La falta de protagonismo, sumada a la preferencia del cuerpo técnico por otros jugadores, hace que su futuro en Rumania luzca cada vez más limitado.

De mantenerse esta tendencia, el escenario más probable es que Paradela regrese a Saprissa al finalizar el préstamo para definir sus próximos pasos, ya sea buscando un nuevo destino o reintegrándose temporalmente al cuadro morado.

Además, en 2026 ambas partes tendrán que sentarse a conversar para evaluar el panorama y decidir cuál será el futuro del jugador, tomando en cuenta tanto sus aspiraciones deportivas como las necesidades del club.

