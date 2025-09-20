Luis Paradela salió del Deportivo Saprissa hace más de un año. El extremo izquierdo fue cedido al Universidad de Craiova por una temporada y media. Estará ligado al conjunto rumano hasta diciembre de este 2025. Todavía es una incógnita qué sucederá una vez que finalice este préstamo.

En el acuerdo que firmaron en julio de 2024 por el cubano, Saprissa y Universidad de Craoiva pactaron una opción de compra. Hasta el momento, el equipo que milita en la SuperLiga de Rumania no ha tomado una decisión con esta posibilidad de hacerse definitivamente de los servicios del extremo.

A pesar de estas dudas sobre su futuro, se confirmó que Luis Paradela vuelve a una convocatoria oficial después de haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados. “Está de vuelta“, confirmó el periodista Kevin Jiménez sobre el jugador que tiene contrato con Saprissa hasta 2028 y que esperará en el banco de suplentes por su oportunidad frente al Oțelul Galați.

Además, agregó que “el club de Rumania aún no toma una decisión sobre su futuro, es falso que ya no ejercerán la opción de compra. Aún no se decide“. Todo dependerá de cómo actúe en los partidos que tendrá de acá al mes de diciembre, fecha en la que culmina la cesión.

La información de Kevin Jiménez.

¿Cuándo podría volver a jugar Luis Paradela en Saprissa?

Con el regreso de Paradela a las canchas, Saprissa se ilusiona de cara al Clausura 2026, torneo en el que volvería a ponerse la camiseta morada si no se termina transformando en fichaje definitivo del Craiova.

El último partido de Paradela fue el pasado 21 de diciembre frente a FC Buzau. En ese encuentro, marcó el 1-0 y se vio obligado a salir a los 50 minutos por la lesión en su rodilla que lo marginó varios meses del terreno de juego. Con su vuelta a una convocatoria, de la que también forma parte el tico Carlos Mora, el cubano buscará sumar minutos.