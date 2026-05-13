Johan Venegas recibe el portazo que complica su futuro tras salir de Cartaginés: “No va a estar llegando”

El entorno de Johan Venegas intentó colocarlo en otro club de la Primera División, pero recibió una respuesta negativa que lo obliga a buscar nuevos rumbos.

Si hace unos años Johan Venegas se hubiera encontrado en condición de agente libre, los clubes más poderosos de Costa Rica se hubieran despedazado entre sí en una feroz batalla por hacerse con sus servicios.

Sin embargo, ahora que tiene 37 años y viene de superar una lesión que lo marginó de las canchas por más de dos meses, el panorama del ex delantero de Saprissa y Alajuelense es uno muy distinto.

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Mientras se definía si el Club Sport Cartaginés renovaría su contrato al término del Torneo Clausura 2026 (finalmente la directiva brumosa decidió no hacerlo), el entorno del experimentado goleador lo ofreció a Sporting FC. No obstante, desde el equipo que dirige el argentino Andrés Carevic le bajaron el pulgar a la posibilidad de su llegada.

“Johan no va a estar llegando al club”

La decisión de la institución con sede en La Argentina de Grecia fue confirmada este martes por su gerente deportivo, José Miguel Cubero, en declaraciones para el canal Tigo Sports.

Johan Venegas no interesa en Sporting FC (CS Cartaginés).

“Con Johan sí conversé hace unas semanas para atrás. Jugué con él, le tengo mucho respeto, ahora vi que Cartago ya no lo tomaba en cuenta, pero Johan no va a estar llegando al club. Tenemos ya un jugador en ese puesto firmado“, explicó el directivo, cerrando la puerta a la incorporación del veterano atacante.

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El peso de la lesión

Además de tener la posición cubierta, Cubero reconoció que el estado físico del jugador fue un factor a considerar: “El tema de la lesión le pasó factura también, cómo lo manejaron”.

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Venegas estuvo 68 días fuera de actividad por una lesión muscular. Su último partido había sido el 22 de febrero y regresó recién para la semifinal de vuelta ante Herediano, donde sumó 20 minutos de juego en busca del milagro, aunque él mismo admitió tras el encuentro que no se encontraba recuperado al 100% y se arriesgó a una recaída.

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¿Quién le abrirá las puertas a Johan Venegas?

Según la información que compartió el periodista Josué Quesada en el programa Teléfono Rojo, el club que pica en punta para fichar al atacante es la Asociación Deportiva San Carlos, hoy bajo la dirección técnica de Walter “Paté” Centeno.

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“Va para San Carlos. Paté se lo lleva, ya lo llamó”, aseguró Quesada. Habrá que esperar para saber si este movimiento hacia la zona norte se termina concretando en los próximos días.

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En síntesis