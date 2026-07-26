“No se pudo”: Erick Lonnis confiesa que quiso fichar a Malcom Pilone y revela cómo Saprissa lo perdió ante Alajuelense

El gerente deportivo de Saprissa reconoció que el volante argentino estuvo en sus planes antes de firmar con Alajuelense.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica consagró a Malcom Pilone como uno de los futbolistas más codiciados de aquel mercado de fichajes. El mediocampista argentino había sido fundamental para que Municipal Liberia alcanzara las semifinales bajo la dirección técnica de José Saturnino Cardozo.

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A comienzos de 2026 se confirmó su llegada a Liga Deportiva Alajuelense, club con el que mantiene contrato vigente hasta diciembre mientras atraviesa la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo.

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Pilone estuvo en la mira de Saprissa

La historia, sin embargo, pudo haber sido muy diferente para el ex Rosario Central. Es que, antes de estampar su firma con los manudos, Pilone también apareció como una alternativa para reforzar el mediocampo del Deportivo Saprissa.

Pilone aterrizó en el Morera Soto a principios de 2026 (Instagram).

Erick Lonnis confirmó ese interés durante su participación en el programa Teléfono Rojo. El gerente deportivo morado reconoció que intentó avanzar por el volante, aunque finalmente tuvo que abandonar la operación. “Nosotros quisimos en algún momento traer a Pilone. No se pudo”, admitió.

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Por qué Pilone terminó en LDA y cuándo volverá a jugar

Lonnis explicó que Saprissa se quedó sin margen para sumar más extranjeros debido al regreso mprevisto de Luis Javier Paradela. El atacante cubano había pasado un año cedido en la Universidad de Craiova y todo indicaba que continuaría en el fútbol de Rumania mediante una transferencia definitiva.

“Cuando nosotros asumimos esta posición, Saprissa tenía prestado a Luis Javier Paradela y era seguro que se iba a quedar en el fútbol de Rumania. Si no era con el equipo que estaba, era con otra oferta que él tenía”, recordó el directivo del Monstruo.

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“Resulta que en diciembre nos dice el equipo de Rumania que no va a hacer efectiva la opción de compra, cuando nos había dicho que sí la iba a hacer. Entonces, de un momento a otro, nos encontramos con seis extranjeros. Eso pasó el 24 de diciembre, por lo que era muy difícil hacer cualquier movimiento de extranjeros”, confesó Lonnis.

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Con todos los cupos de jugadores foráneos ocupados y pocas posibilidades de liberar una plaza en plena Navidad, la institución tibaseña debió desistir de la contratación de Pilone.

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Alajuelense aprovechó la coyuntura y terminó quedándose con uno de los mejores mediocampistas del Apertura 2025. Sin embargo, su etapa como manudo quedó interrumpida en marzo, cuando sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial. La lesión demanda alrededor de nueve meses de recuperación, por lo que su regreso a la competencia no se produciría antes de 2027.