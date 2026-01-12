“Es suficiente”: Jafet Soto toma un drástica decisión en Herediano que condiciona el futuro de José Giacone

Antes del inicio del Torneo Clausura 2026, Jafet Soto tomó una decisión firme y contundente en Herediano que tomó por sorpresa a muchos en Costa Rica, aunque muy difícil de creer.

Con un mensaje claro y sin rodeos, el jerarca florense marcó su postura de cara al nuevo campeonato que tiene como DT a José Giacone.

ver también José Giacone ya fue notificado: Herediano tendrá una ausencia inesperada para su debut en el Clausura 2026

La drástica decisión de Jafet Soto en Herediano

Jafet Soto declaró ante los medios y fue claro al aseverar que ya no regresará a los banquillos. No volverá a ser DT de Herediano. Afirmó que ya siente que ha cumplido una etapa y que se respetará el nuevo proyecto de José Giacone.

“Yo creo que ya es suficiente, he crecido en diferentes áreas personales y creo que una de esas es la decisión técnica, que ya no me motiva ni tampoco es algo que quiera“, compartió Jafet Soto.

“Actualmente el equipo tiene una estructura suficientemente fuerte como para darle estabilidad a un técnico y sobre todo pensar a largo plazo“, comentó Soto.

“Siempre tomamos decisiones muy heredianas y así somos. Pero dentro de esas decisiones, si bien lo he dicho muchas veces, esta vez sí va a ser la definitiva, no voy más a la banca“, sentenció Jafet Soto.

Publicidad

Publicidad

Postura final de Jafet Soto en Herediano

Con esta postura, Jafet Soto deja claro que la decisión tomada no es improvisada, sino parte de una convicción personal y deportiva que apunta a la estabilidad y al largo plazo.

Jafet Soto – Herediano

Publicidad

Aunque el mensaje no termina de convencer a todos en Costa Rica, el jerarca rojiblanco asume el costo y reafirma que el proyecto actual cuenta con bases sólidas, aun cuando el debate interno y externo siga más vivo que nunca.