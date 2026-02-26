Es tendencia:
Concacaf desafía a Yamil Bukele al no estar de acuerdo con una de las decisiones que ha tomado en la Fesfut

El máximo ente futbolístico de la zona tiene clara su postura con respecto a la decisión de Bukele.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

El árbitro salvadoreño Iván Barton fue el encargado de impartir justicia en el duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf entre LA Galaxy y Sporting San Miguelito, disputado en el Dignity Health Sports Park. Lo llamativo no fue solo la magnitud del encuentro internacional, sino que su designación se dio en medio de una suspensión de dos partidos impuesta en el ámbito local.

Barton, considerado uno de los silbantes más experimentados de la región, estuvo acompañado por su compatriota David Morán como asistente, además del nicaragüense Henri Pupiro y la cuarta árbitra Lizzet García, conformando un equipo arbitral de carácter centroamericano para un compromiso de alto nivel.

La polémica radica en que el referí participó en este compromiso internacional mientras cumple una sanción en la liga salvadoreña. De hecho, ya se ausentó del partido correspondiente a la fecha nueve del Clausura 2026 y aún debe cumplir una jornada más para saldar el castigo impuesto por la Comisión de Árbitros de la FESFUT.

La situación ha generado debate en el entorno futbolístico, pues mientras a nivel local enfrenta consecuencias disciplinarias, en el plano internacional continúa siendo considerado para torneos de prestigio como la Copa de Campeones de la CONCACAF. Una dualidad que evidencia la diferencia de competencias entre federaciones y organismos regionales.

Desde la dirigencia salvadoreña, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, ha sido claro en su postura: busca elevar los estándares en todos los niveles del fútbol nacional, y el arbitraje no es la excepción. Las sanciones recientes forman parte de un proceso orientado a fortalecer la credibilidad y el rendimiento de los jueces.

Mientras tanto, Iván Barton sigue sumando experiencia en escenarios internacionales, demostrando que su perfil continúa siendo valorado fuera de las fronteras salvadoreñas. El contraste entre su rol en la CONCACAF y su situación en el torneo local refleja un momento particular en su carrera, en el que conviven el reconocimiento internacional y la exigencia disciplinaria nacional.

