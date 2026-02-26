Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Panamá en incertidumbre sobre el futuro de Thomas Christiansen a muy poco de jugar el Mundial 2026

El técnico danés está siendo tentado para dejar el combinado canalero.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Recibe una oferta tentadora
© FepafutRecibe una oferta tentadora

A pocos meses de disputar la Copa del Mundo del 2026, la Selección de Panamá vive un momento clave dentro y fuera de la cancha. Mientras el cuerpo técnico afina detalles para la máxima cita, en el entorno mediático ya surgen rumores sobre la continuidad del entrenador Thomas Christiansen, cuyo contrato finaliza tras el certamen.

Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

ver también

Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

El periodista panameño Gino Lasso, en el programa El Marcador, aseguró que el estratega tendría pocas posibilidades de continuar al frente del combinado canalero. Según explicó, el técnico ha recibido ofertas económicas superiores a su salario actual, lo que podría convertirse en un factor determinante al momento de decidir su futuro.

“Thomas Christiansen ha tenido muchas ofertas por encima de los 70 mil dólares que gana actualmente en la Selección de Panamá. Se habla de conversaciones para extender su contrato después del mundial, pero no es seguro”, señaló Lasso. La cifra que se menciona en el entorno rondaría incluso los 150 mil dólares mensuales, prácticamente el doble de lo que percibe hoy.

El debate no solo pasa por lo financiero. También entra en juego el factor personal y emocional. “Dependerá del amor que tenga por Panamá. Sabemos que a él y a su esposa les gusta vivir en el país, pero la decisión final será una mezcla entre lo sentimental y lo económico”, agregó el comunicador, dejando abierta la incógnita sobre un posible proyecto rumbo al 2030.

En medio de esta incertidumbre, Christiansen se prepara para disputar su primer Mundial al mando de los canaleros. En las próximas semanas deberá definir el listado oficial de convocados, pieza fundamental para competir en el exigente Grupo L, donde Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana.

“Va a volar”: Panamá recibe la advertencia que sacaría a Thomas Christiansen de la selección a meses del Mundial 2026

ver también

“Va a volar”: Panamá recibe la advertencia que sacaría a Thomas Christiansen de la selección a meses del Mundial 2026

Por ahora, el foco debería estar en la preparación mundialista, pero los rumores sobre la continuidad del entrenador añaden un componente de incertidumbre que podría influir en el ambiente. Panamá sueña con hacer historia en United 2026, mientras el futuro de su estratega pende de una decisión que se tomará, inevitablemente, después del silbatazo final del Mundial.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero
Panama

Thomas Christiansen celebra el fichaje de dos jóvenes promesas en el futbol extranjero

"Lo quiere Costa Rica": en Panamá sorprenden al revelar el futuro de Thomas Christiansen
Panama

"Lo quiere Costa Rica": en Panamá sorprenden al revelar el futuro de Thomas Christiansen

Christiansen recibe la notificación de FIFA que lo presiona
Mundial 2026

Christiansen recibe la notificación de FIFA que lo presiona

Sorpresivo mensaje de Infantino a Costa Rica
Costa Rica

Sorpresivo mensaje de Infantino a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo