Panamá en incertidumbre sobre el futuro de Thomas Christiansen a muy poco de jugar el Mundial 2026

A pocos meses de disputar la Copa del Mundo del 2026, la Selección de Panamá vive un momento clave dentro y fuera de la cancha. Mientras el cuerpo técnico afina detalles para la máxima cita, en el entorno mediático ya surgen rumores sobre la continuidad del entrenador Thomas Christiansen, cuyo contrato finaliza tras el certamen.

El periodista panameño Gino Lasso, en el programa El Marcador, aseguró que el estratega tendría pocas posibilidades de continuar al frente del combinado canalero. Según explicó, el técnico ha recibido ofertas económicas superiores a su salario actual, lo que podría convertirse en un factor determinante al momento de decidir su futuro.

“Thomas Christiansen ha tenido muchas ofertas por encima de los 70 mil dólares que gana actualmente en la Selección de Panamá. Se habla de conversaciones para extender su contrato después del mundial, pero no es seguro”, señaló Lasso. La cifra que se menciona en el entorno rondaría incluso los 150 mil dólares mensuales, prácticamente el doble de lo que percibe hoy.

El debate no solo pasa por lo financiero. También entra en juego el factor personal y emocional. “Dependerá del amor que tenga por Panamá. Sabemos que a él y a su esposa les gusta vivir en el país, pero la decisión final será una mezcla entre lo sentimental y lo económico”, agregó el comunicador, dejando abierta la incógnita sobre un posible proyecto rumbo al 2030.

En medio de esta incertidumbre, Christiansen se prepara para disputar su primer Mundial al mando de los canaleros. En las próximas semanas deberá definir el listado oficial de convocados, pieza fundamental para competir en el exigente Grupo L, donde Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Por ahora, el foco debería estar en la preparación mundialista, pero los rumores sobre la continuidad del entrenador añaden un componente de incertidumbre que podría influir en el ambiente. Panamá sueña con hacer historia en United 2026, mientras el futuro de su estratega pende de una decisión que se tomará, inevitablemente, después del silbatazo final del Mundial.

