Jugó con Keylor Navas con el Real Madrid, ganaron las tres Champions League con Cristiano Ronaldo y ahora teme caer en bancarrota:”Me asusta”

Durante años brilló en los estadios más imponentes del mundo, conquistó títulos históricos junto a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo y Keylor Navas, y fue parte de una de las eras más exitosas en la historia del Real Madrid. Hoy, lejos de la presión del fútbol y de los reflectores, este exjugador campeón de Europa sorprendió al confesar uno de sus mayores temores tras colgar los botines.

¿Cuál es el ex compañero de Keylor Navas que teme quedarse sin dinero?

El futbolista en cuestión es Gareth Bale, quien tras su retiro en 2023 ha comenzado a hablar con más sinceridad sobre su vida fuera del fútbol. En una entrevista con Front Office Sports, el galés reveló que llegó a sentir miedo de perder su fortuna una vez finalizada su carrera profesional.

“Siempre hubo algo que me asusta por dentro. Lees artículos sobre deportistas que, al retirarse, se declaran en bancarrota. No saben manejar su dinero ni cómo organizar su vida después del deporte”, confesó el exdelantero merengue, que fue parte del tricampeonato de la Champions League junto a Cristiano, Modric y Navas.

Bale, quien hoy disfruta de su retiro entre su familia y su gran pasión por el golf, explicó que ese temor lo llevó a ser precavido con sus finanzas desde el inicio de su carrera.

Gareth Bale teme quedarse sin dinero. (Foto: Getty Images)

“Muchos atletas, imagino, llevan un estilo de vida lujoso. Yo traté de no hacer eso. Siempre tuve en mente cómo sería la vida tras el fútbol. Cuando termine, dejaré de recibir mi cheque de pago. ¿Cómo reorganizan entonces su vida estas personas?”, reflexionó.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas lo hace de nuevo: el gesto que conmueve a Pumas y que recorre el mundo hasta Costa Rica

El exjugador galés agregó que su estrategia para evitar problemas económicos fue invertir su dinero de manera inteligente y diversificar sus ingresos: “Por eso siempre traté de diversificar desde temprano. Tenía la idea de crear un pilar financiero: invertir mi dinero en diferentes cosas. Si un pilar fallaba, el edificio completo no se derrumbaría.”

Lejos de los millones que se movían en el Santiago Bernabéu, el exastro galés disfruta de su nueva vida con serenidad, aunque sin olvidar un miedo que comparten muchos deportistas de élite: el temor a que la gloria se acabe… y el dinero también.