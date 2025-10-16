“Toca ganarles”: Kenay Myrie empieza a calentar el Saprissa vs Alajuelense con una frase que los manudos no olvidarán

Luego de dejar atrás una lesión en el tobillo que lo marginó durante las últimas semanas, Kenay Myrie volvió a sumar minutos con el uniforme del Deportivo Saprissa, participando como titular en la importante victoria de su equipo por 2-0 ante AD San Carlos en el Carlos Ugalde.

Ahora, el equipo de Vladimir Quesada, líder absoluto del Torneo Apertura 2025, ya cambia el chip para preparar su siguiente compromiso, que será nada menos que el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense, programado para el próximo domingo 19 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Alejandro Morera Soto.

ver también Baja en Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la peor noticia antes de los clásicos contra Saprissa y Herediano”

¿Cómo llega Alajuelense?

Aunque los morados llegan al Morera Soto en la cima del campeonato, el antecedente de la primera vuelta es favorable al equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, que se impuso por 1-0 en La Cueva gracias a un lindo gol de Anthony Hernández.

Alajuelens celebró en suelo tibaseño (Instagram).

Además, en caso de ganar este jueves en el Carlos Alvarado ante Herediano, los manudos alcanzarían la línea de los 21 puntos y se encontrarían en condiciones de jugar por el liderato ante su acérrimo rival, que cuenta con 23 unidades.

Kenay Myrie no retrocede: “Ahora nos toca ganarles”

Pero este escenario no intimida al talentoso juvenil del Monstruo, quien tras la victoria ante los Toros del Norte aseguró que ahora es el turno de que los morados celebren a domicilio.

Publicidad

Publicidad

Kenay Myrie no se achica (Instagram).

Consultado sobre sus sensaciones de cara al domingo, Kenay Myrie, de 19 años, sentenció: “Llegamos con bastante confianza, el camerino está muy unido, el grupo está bastante fuerte. Sabemos que tenemos que ir a sobreponernos a esa cancha, que tenemos que ir a sacarnos la espinita porque ellos nos ganaron en casa, ahora nos toca ganarles a ellos allá”.

Publicidad

Los últimos 10 clásicos en el Morera Soto

Desde octubre de 2022 hasta hoy, se han disputado 10 ediciones del clásico de Costa Rica en La Catedral. El saldo es favorable a los manudos, con cinco triunfos (incluyendo el último en la final de vuelta del Clausura 2025), cuatro empates y una solitaria victoria morada en abril de 2023 (2-0 por la jornada 16 del Torneo Clausura).

Publicidad

ver también Nuevo equipo: salió campeón con Alajuelense, se fue a Europa y ahora podría enfrentar a la Liga en la Copa Centroamericana

Ahora, Kenay Myrie está convencido de que su equipo podrá repetir esa historia y volver a celebrar ante la afición rojinegra para confirmarse como el gran candidato a quedarse con el primer lugar del Apertura 2025.