Este domingo, el Deportivo Saprissa visitará el Alejandro Morera Soto para disputar un nuevo clásico nacional contra la Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto morado llega como líder tras 12 juegos y podría estirar la ventaja si sale victorioso en Alajuela.

En la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada, la institución morada comunicó, a través de sus canales oficiales, un anuncio que revela la llegada de un nuevo elemento que será parte del club.

Saprissa anuncia que tendrá un nuevo uniforme

Saprissa reveló que la afición morada ya puede realizar la preventa del tercer uniforme para esta temporada 2025-2026. Luego de haber anunciado, antes del inicio de la competencia, la primera y segunda equipación, ahora el Monstruo tendrá su tercera camiseta, la cual es muy ansiada por los aficionados.

“Este equipo es el más grande porque nunca le ha temido a nada. Asegurá desde ya el 3er Uniforme que cambiará la historia y podrías retirarlo en su estreno mundial“, fue el mensaje que escribió Saprissa para comunicar el lanzamiento oficial.

La entrega de la tercera camiseta será en el mes de noviembre. Esta tendrá la particularidad de que serán dos ediciones. Una en tono oscuro para la versión “CASA” y otra en tonos claros para la versión “VISITA”.

Tanto la versión oscura como la clara, en su edición jugador adulto, tendrán un valor de ₡ 51.900. La edición aficionado, que será para los niños de hasta 12 años aproximadamente, costará ₡25.900.