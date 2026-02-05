Javon East vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez en Israel, donde mantiene un conflicto abierto con Hapoel Haifa FC, equipo con el que aún tiene contrato vigente.

La situación se intensificó para el ex jugador del Deportivo Saprissa luego de que su nombre comenzara a vincularse con un posible traspaso a Hapoel Be’er Sheva FC, generando incertidumbre sobre su futuro inmediato.

El delantero jamaiquino llegó al Hapoel Haifa en enero de 2025 y firmó vínculo hasta el 30 de junio de 2026; sin embargo, en días recientes medios locales aseguraron que ya habría estampado su firma con el Beer Sheva.

La versión cobró más fuerza tras circular imágenes del jugador portando el uniforme completo de su presunto nuevo club, pese a que oficialmente todavía pertenece a su actual equipo, lo que ha alimentado la controversia alrededor de su situación contractual.

Nueva polémica de Javon East en Israel

Tras las críticas mencionadas, Javon East pidió disculpas a la afición de Hapoel Haifa FC y aseguró que nunca quiso faltar al respeto.

Sin embargo, horas después volvió a generar polémica al borrar todo rastro del club en sus redes sociales, gesto que fue tomado como una ruptura definitiva y provocó que muchos seguidores exigieran su salida inmediata.

El agente de Javon East, Yinon Botvia, intentó bajar la tensión al asegurar que el delantero actuó desde lo emocional y que sus redes no definen su futuro, mientras Hapoel Be’er Sheva FC busca liberarlo y Yoav Katz exige que cumpla su contrato con Hapoel Haifa FC o que haya compensación.

Por ahora, Javon East sigue apartado del plantel de Hapoel Haifa FC y no podrá abandonar la institución hasta que exista un acuerdo entre las partes, con el riesgo incluso de quedarse sin jugar hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza su contrato.