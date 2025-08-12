Primero Erick Lonnis y ahora Mariano Torres: el ídolo de Saprissa no se guardó nada al hablar de Marcos Escoe, el cuestionado refuerzo morado

El Deportivo Saprissa vivió durante el fin de semana una para el olvido en el Estadio Fello Meza, donde su invicto y liderazgo en el Apertura 2025 quedaron en el pasado. El equipo morado fue sorprendido por un Cartaginés que mostró mayor intensidad y precisión, castigando cada error defensivo con un marcador contundente de 3-0 que dejó a la afición tibaseña con más preguntas que respuestas.

Tras el encuentro, el capitán Mariano Torres reconoció el flojo rendimiento de su equipo y la necesidad de mejorar de inmediato. Además, se refirió a la llegada de Marcos Escoe, atacante proveniente de Linafa, a quien ve como una pieza importante para reforzar el frente ofensivo y aportar frescura al ataque morado en lo que resta del torneo.

¿Qué dijo Mariano Torres sobre Marcos Escoe?

Mariano Torres reconoció que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Marcos Escoe, ya que el delantero aún no se ha incorporado a los entrenamientos del Saprissa. El capitán aseguró que, una vez llegue, el grupo buscará integrarlo de la mejor manera

“Todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, no ha llegado ni entrenado con nosotros. Cuando se incorpore, vamos a tratar de ayudarlo como lo hacemos con todos y desearle lo mejor. Por ahora, no hemos podido hablar con él“, comentó Mariano Torres.

Recordemos que hace unos días Erick Lonnis defendió la llegada de Marcos Escoe al Saprissa, destacando que lo importante no es la categoría de la que provenga, sino las condiciones futbolísticas que posee. El gerente deportivo aseguró que la contratación fue decisión suya y que lo fundamental es valorar el talento y las capacidades del jugador.

Expectativa por el aporte de Marcos Escoe en Saprissa

Con el respaldo del capitán y la confianza plena de la dirigencia, Marcos Escoe llegará a Saprissa con la misión de demostrar que sus condiciones están a la altura del reto. La afición morada espera que su incorporación sume variantes en el ataque y ayude al equipo a retomar el rumbo tras el tropiezo ante Cartaginés.