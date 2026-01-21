Oficial: Saprissa y Jeaustin Campos cierran un acuerdo clave mientras crecen los rumores sobre de salida de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa dio un paso institucional que no pasó inadvertido en Tibás. En medio de los crecientes rumores sobre la continuidad de Vladimir Quesada, se confirmó oficialmente que el conflicto legal entre el club morado y Jeaustin Campos llegó a su fin.

Ante una consulta de este medio, el Poder Judicial confirmó que ambas partes alcanzaron un arreglo extrajudicial, lo que pone punto final a un caso que se mantuvo abierto durante varios años.

¿Cómo fue el arreglo entre Saprissa y Jeaustin Campos?

“Ante su consulta nos indican del Juzgado de Trabajo de Alajuela que el expediente de la persona por la cual usted consulta contra Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva es el número 24-000405-0639-LA, el cual fue finalizado por acuerdo extrajudicial de las partes de fecha 15 de enero de 2026”, informó el departamento de prensa de la Corte.

La noticia llega en un momento sensible para Saprissa, con el equipo sin convencer en el arranque del Clausura y con la figura de Vladimir Quesada cada vez más cuestionada por resultados y decisiones deportivas.

Jeaustin Campos ya no está más en juicio con Saprissa.

Un conflicto que marcó al club

Las diferencias entre Saprissa y Jeaustin Campos se remontan al 2023, cuando el entrenador fue despedido tras una denuncia por aparentes tratos racistas hacia el entonces delantero morado Javon East. Campos dejó su cargo un día después de que el atacante jamaiquino hiciera pública la acusación.

Tras el hecho, Saprissa activó los protocolos correspondientes y el caso fue elevado a la Fedefútbol, donde se abrió una investigación formal. Meses después, el Comité de Ética sancionó al técnico con seis meses de suspensión y una multa económica.

Un acuerdo que cambia el panorama

Con la llegada de la nueva administración en Saprissa, el club optó por cerrar el capítulo y buscar un entendimiento con el técnico más ganador del fútbol costarricense. El acuerdo extrajudicial no solo resuelve el tema legal, sino que elimina cualquier impedimento formal entre ambas partes.

El gesto no pasa desapercibido en el entorno morado. En un escenario donde el futuro de Vladimir Quesada está bajo constante evaluación, el hecho de que Saprissa haya normalizado su relación con Jeaustin Campos abre definitivamente una puerta que hasta hace poco parecía cerrada.