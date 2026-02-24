“No se lo soporta”: revelan la interna en Fedefútbol que habría dejado a Jeaustin Campos sin chances de dirigir a Costa Rica

El proceso de elección del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica entró en su etapa final y solo tres candidatos siguen en carrera para reemplazar a Miguel Herrera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026. En las próximas horas, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol podría definir al elegido.

Hoy, la terna se reduce a Fernando Batista, Robert Moreno y Patrick Kluivert, lo que deja prácticamente confirmado que la Tricolor quedará en manos de un entrenador extranjero. Una decisión que no genera consenso en un sector amplio de la afición.

Los ticos quedaron en el camino

Cuando el director deportivo de la Federación, Ronald González, anunció que evaluaría técnicos nacionales, muchas miradas apuntaron a Jeaustin Campos. El DT más ganador del fútbol tico, hoy en Real España, nunca tuvo la oportunidad de dirigir a La Sele y en el último tiempo se había mostrado ilusionado con ese desafío.

El nombre de Jeaustin Campos ilusionaba a Costa Rica.

Sin embargo, los únicos nombres costarricenses incluidos en la carpeta fueron Óscar “Machillo” Ramírez —quien declinó— y Alexandre Guimaraes —descartado por el Comité—. Campos ni siquiera integró la terna. ¿La razón? En las últimas horas comenzó a circular una explicación incómoda.

¿Interna en Fedefútbol?

Este martes, durante el programa Tigo Sports Radio, el periodista José Alberto Montenegro lanzó una analogía que rápidamente encendió la polémica. “Le voy a poner un ejemplo muy claro. Usted es el encargado de una redacción de deportes. Usted está muy claro que José Pablo Alfaro es un gran periodista. Un muy buen periodista, pero usted no se lo soporta. ¿Usted lo contrata?”, planteó.

La respuesta de su colega José Eduardo Mora fue tajante: “Claro que lo contrato. Si es el “periodista” que yo ocupo y es muy bueno, lo contrato, porque hay que poner a los mejores”.

Sin embargo, Andrés Chaves, también panelista de Tigo, le salió al cruce con una postura opuesta: “No sea hipócrita. Si usted no se lleva bien con alguien, no va a trabajar bien con esa persona, y menos si usted es el jefe. A usted le va a generar problemas, lo va a pasar desacreditando como jefe, porque no hay una conexión entre los dos”.

Sin mencionarlo directamente, este acalorado debate dejó flotando la idea de que Jeaustin Campos habría quedado fuera de la discusión no por capacidad ni resultados, sino por una cuestión de convivencia interna.

Datos clave

– Terna final definida: Fernando Batista, Robert Moreno y Patrick Kluivert son los principales candidatos para asumir la Selección tras la salida de Miguel Herrera.

– Campos ni considerado: Jeaustin Campos no integró la lista final pese a su trayectoria y a que se esperaba que fuera opción nacional.

– Interna en discusión: Un debate mediático sugiere que la exclusión podría responder a cuestiones personales más que futbolísticas.