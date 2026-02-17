Rónald González se encuentra en Europa para definir al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. Como director de selecciones nacionales, es el encargado de reunirse con los dos candidatos que aparecen como las opciones más fuertes para ocupar el puesto.

Una de las grandes posibilidades es la llegada de Robert Moreno, entrenador español que se encuentra sin trabajo. Su última experiencia con el Sochi de Rusia no fue buena y el hecho de que haya sido despedido por utilizar inteligencia artificial genera preocupación entre los ticos.

A este episodio, hay que sumarle otro que no se sabía y que fue destapado en las últimas horas por Juan Luis Hernández-Fuertes, técnico español con un largo recorrido en el fútbol costarricense. En su cuenta de Facebook, reveló un secreto que involucra a Manfred Ugalde con el candidato a dirigir a La Sele.

ver también Ya está listo: Kevin Jiménez confirma la decisión de Fedefútbol que impacta al nuevo entrenador de Costa Rica

La polémica entre Manfred Ugalde y Robert Moreno, candidato para dirigir a Costa Rica

Mientras criticaba a los dirigentes de la Fedefútbol por desconocer a Moreno, Hernández-Fuertes contó lo sucedido con el delantero del Spartak de Moscú.

“Un hecho importantísimo para los ticos. Manfred Ugalde fue ofrecido al Sochi por un funcionario que le había dado seguimiento. En aquella época se iba a ofrecer un millón de dólares. Este Robert Moreno dijo que ‘Ugalde no valía, que era pequeño para jugar en Rusia’. El tiempo le demostró que estaba equivocado“, comentó el ex DT.

Y agregó sobre lo que finalmente pasó: “Nadie le encontró explicación al rechazo. Lo cierto es que Manfred Ugalde en menos de una temporada demostró su calidad y se cotizó en 15 millones de dólares, siendo goleador en un equipo líder en Rusia“.

Publicidad

Publicidad

El posteo de Hernández-Fuertes

Está claro que, si Robert Moreno llega a ser el entrenador de La Sele, deberá reconocer que se equivocó con el pronóstico que hizo sobre el delantero tico. Sus antecedentes y este capítulo con el ex Saprissa podrían traer problemas.