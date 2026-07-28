¿Por qué San Carlos y Puntarenas tienen un asterisco en la tabla de posiciones del Apertura 2026? El criterio de desempate que los perjudica

San Carlos y Puntarenas comenzaron el campeonato con derrotas administrativas por 3-0 y quedaron señalados en la clasificación.

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 dejó una tabla de posiciones poco habitual: AD San Carlos y Puntarenas FC aparecen acompañados por un asterisco, una marca relacionada con las sanciones que ambos recibieron fuera de la cancha.

Publicidad

Las posiciones del Apertura 2026 tras la primera jornada (UNAFUT).

Dos derrotas resueltas en el escritorio

Los Toros del Norte no pudieron disputar su partido ante Escorpiones de Belén porque mantienen suspendida su licencia de competición. Ante la imposibilidad de programar el encuentro, la UNAFUT aplicó el artículo 89, inciso 26, y estableció una derrota administrativa por 3-0.

Tweet placeholder

La situación de Puntarenas fue diferente, ya que el equipo sí salió a jugar y empató 1-1 frente a Herediano. Sin embargo, el Departamento de Competición determinó que el conjunto porteño utilizó indebidamente a Walter Cortés, quien todavía tenía pendiente una fecha de suspensión que arrastraba desde la Liga de Ascenso. El resultado fue modificado y el Team recibió la victoria por 3-0.

Publicidad

Tweet placeholder

Por eso, ambos clubes aparecen con cero puntos, una diferencia de gol de -3 y un asterisco para identificar que sus derrotas surgieron de resoluciones administrativas.

Publicidad

Las consecuencias del asterisco en caso de empate

El detalle puede adquirir una enorme importancia cuando termine la fase regular. El asterisco funciona como un criterio de desempate: si Puntarenas o San Carlos igualan en puntos con un equipo que no recibió una sanción de este tipo, quedarán ubicados por debajo, aunque tengan una mejor diferencia de gol.

Por ejemplo, si Puntarenas finalizara con 25 puntos y una diferencia de +5, pero Sporting alcanzara las mismas unidades con +1, el conjunto josefino terminaría por encima debido al asterisco de los chuchequeros. Lo mismo podría ocurrir con San Carlos en una eventual pelea por las semifinales o por evitar el último lugar.

Publicidad

ver también Herediano ganó en el escritorio y revelan el escandaloso pacto que favoreció a Jafet Soto: “Se pusieron de acuerdo”

Así, el castigo tiene un efecto doble. San Carlos y Puntarenas comenzaron el torneo cargando con un 0-3 que deteriora su diferencia de gol y, además, quedaron en desventaja frente a cualquier rival sin asterisco con el que terminen empatados.