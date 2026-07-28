Tabla de mejores terceros del Premundial Sub-20: así está Costa Rica antes de enfrentar a Antigua y Barbuda

Costa Rica afrontará ante Antigua y Barbuda un partido decisivo, mientras la tabla de mejores terceros mantiene abierto su camino hacia el Mundial Sub-20.

Costa Rica llegará a la última jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de Concacaf con dos caminos claros para avanzar a los cuartos de final. La Sele puede quedarse con el segundo lugar de su zona o conseguir uno de los dos boletos reservados para los mejores terceros del torneo.

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El equipo dirigido por Randall Row acumula tres puntos, producto del triunfo 1-0 ante Guatemala y la derrota 2-0 frente a México. Esos resultados lo dejaron tercero, con un gol anotado, dos recibidos y una diferencia de -1, por detrás de los aztecas y los chapines.

Costa Rica ocupa el tercer lugar del Grupo B (Concacaf).

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Así está la tabla de mejores terceros

Por el momento, la Tricolor encabeza la comparación entre los terceros de los tres grupos. Honduras aparece debajo con cero puntos y diferencia de -1, mientras que El Salvador también está sin unidades, pero registra una diferencia de -3.

Costa Rica estaría avanzando a la siguiente fase del Premundial Sub-20.

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La clasificación todavía es desigual. Costa Rica ya completó sus primeros dos compromisos, mientras Honduras y El Salvador solamente disputaron uno. Por eso, los resultados de los grupos A y C pueden modificar por completo la tabla antes de que los ticos vuelvan a entrar en acción.

El partido que definirá el futuro de Costa Rica

La Sele enfrentará a Antigua y Barbuda el jueves 30 de julio, a las 4:00 p. m. (hora de Centroamérica), en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los caribeños perdieron sus dos partidos, no convirtieron goles y acumulan una diferencia de -7.

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Una victoria llevaría a Costa Rica a seis puntos y la dejaría muy bien posicionada para avanzar. Si México vence o empata ante Guatemala, la Tricolor terminará segunda del Grupo B; si los guatemaltecos sorprenden al Tri, se producirá un triple empate y la diferencia de gol decidiría todo.

Costa Rica se prepara para enfrentar a Antigua y Barbuda (FCRF).

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El empate también podría alcanzarle para clasificar, aunque la obligaría a seguir con atención lo que suceda en los demás grupos. Una derrota la dejaría con tres puntos y aumentaría considerablemente el riesgo de quedar fuera.

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Solo los dos mejores terceros avanzarán a cuartos, instancia en la que Costa Rica debería ganar para llegar a semifinales y obtener uno de los cuatro boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de 2027.