La delicada situación institucional y financiera de la AD San Carlos abrió paso a una versión sumamente inquietante.

En la última emisión de Teléfono Rojo, programa conducido por Josué Quesada, se abordó uno de los temas que mayor incertidumbre generan en el inicio del Torneo Apertura 2026: la delicada situación de la Asociación Deportiva San Carlos.

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Los Toros del Norte tienen suspendida su licencia para participar de la Liga Promérica debido a los problemas económicos y administrativos que atraviesan. Mientras no regularice sus obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social y reciba nuevamente la autorización correspondiente, el equipo dirigido por Walter “Paté” Centeno no puede disputar partidos oficiales.

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La primera consecuencia de la suspensión ya se hizo sentir en Ciudad Quesada. San Carlos no pudo presentarse ante Escorpiones de Belén en la jornada inaugural y perdió el encuentro 3-0 en el escritorio. Ahora también corre riesgo el compromiso de la segunda fecha contra Deportivo Saprissa, lo que podría dejar al conjunto norteño con dos derrotas sin haber pisado la cancha.

“El plan que tienen es quebrar al San Carlos”

En este contexto, el periodista Luis Enrique Bolaños se hizo eco de una teoría que circula desde hace varias semanas y que, en caso de ser cierta, significaría que San Carlos está condenado a no participar del Apertura 2026 y a terminar perdiendo la categoría.

“Esto no me lo dijo una fuente oficial. Me lo dijo una persona, pero por algo me lo dijo: ‘Aquí en San Carlos yo creo que el plan que tienen es quebrar al San Carlos de toda la vida, que desaparezca, y que juegue el Inter San Carlos, son del mismo cantón, es la misma gente. Al otro lo van a dejar perder’. Esto me lo dijo un aficionado en un partido, y tiene sentido”, afirmó Bolaños en Teléfono Rojo.

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Josué Quesada respaldó la inquietud norteña y aseguró que no era la primera vez que escuchaba esta versión. “No, pero mae, se está cumpliendo. Yo escuché esa teoría también”, respondió el conductor.

Un agujero financiero de ₡20 millones

Por su parte, Ferlín Fuentes puso el foco en las tremendas dificultades que enfrenta San Carlos para recuperar la licencia. “Algunas fuentes dentro del club lo que me dicen es que hay mucha incertidumbre y que en este momento no se sabe qué va a pasar”, explicó el comunicador.

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Según Fuentes, los Toros arrastran un déficit cercano a los 20 millones de colones por mes, una cifra que vuelve prácticamente inviable recurrir a un préstamo bancario y que también podría espantar a un eventual inversionista.

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Cada día sin una solución aumenta el riesgo de que San Carlos pierda otro partido en el escritorio y alimenta una teoría que encontró terreno fértil en una crisis que parece agravarse semana tras semana.