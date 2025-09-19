Es tendencia:
EA Sports FC26: Keylor Navas no aparece, pero sí un ex Saprissa que fue echado de Tibás

Mientras un ex Saprissa estará en el videojuego, el portero de la Selección de Costa Rica se ausentará.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El portero volverá a estar fuera del videojuego más popular entre los gamers.
© Pumas UNAMEl portero volverá a estar fuera del videojuego más popular entre los gamers.

Este viernes, aquellos usuarios del EA Sports FC26 que obtuvieron la versión de Ultimate podrán disfrutar del juego de manera anticipada. Los que no lo hayan hecho podrán comenzar su travesía el próximo viernes 26 de septiembre, fecha de lanzamiento oficial.

En esta nueva edición, Keylor Navas estará ausente. El portero de La Sele regresó al videojuego más popular a nivel mundial en su paso por Newell’s Old Boys. Sin embargo, no será parte de la nueva edición con la camiseta de Pumas.

¿Por qué Keylor Navas no aparece en el FC26?

La Liga MX no llegó a un acuerdo con EA Sports para que los usuarios puedan utilizar a los equipos mexicanos. De esta manera, Keylor Navas no estará dentro del videojuego, algo que no sucedía desde su etapa en el Deportivo Saprissa.

Llamativamente, el videojuego tendrá presente a Gino Vivi, quien había sido echado de Tibás por no renovar su vínculo. El tico será elegible en Los Ángeles Galaxy en la posición de extremo izquierdo y tendrá una valoración de 59 puntos de promedio.

¿Qué figuras de Costa Rica aparecen en el FC26?

Además del ex Saprissa, habrá otros 14 futbolistas que podrán ser utilizados por los gamers ticos. El jugador costarricense con mayor media es Patrick Sequeira con 71. Le sigue Alonso Martínez con 70, quien se quejó de una manera explosiva y que nadie esperaba debido a su puntaje.

Incluyendo al fútbol femenino, algo que ya es habitual en EA Sports, las jugadoras son las que más media tienen entre los ticos. La capitana de La Sele, Rocky Rodríguez, suma 76, mientras que Melissa Herrera acumula una media de 75 en el Olympique de Marsella.

Todos los ticos que estarán en el FC26

Todos los ticos que estarán en el FC26

