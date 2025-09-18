“Recuperando el control”: Erick Lonnis deja expuesto a Sergio Gila y destapa un escándalo sobre los últimos fichajes de Saprissa

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento de tensión fuera del campo. Las críticas a los fichajes que realizó el club en este mercado de pases han sido constantes, y Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo, decidió responder con firmeza.

En entrevista con Yashin Quesada, el exguardameta primero confirmó el último movimiento de Saprissa en este mercado y, luego, aceptó que la afición ha sido dura con las contrataciones, pero apuntó a que detrás de esas críticas existe influencia externa.

“La afición está muy influenciada. Eso pasa porque fui yo el que los traje. Entre las cosas que estamos haciendo es recuperando el control de nuestras divisiones menores”, explicó.

¿A qué se refiere Erick Lonnis con este mensaje?

El mensaje de Lonnis deja entrever que no se trata solo de cuestionamientos deportivos. Según reveló después Josué Quesada en Teléfono Rojo, las palabras del dirigente iban dirigidas hacia Sergio Gila y su entorno, a quienes señaló de haber manejado fichajes y juveniles en el pasado.

De acuerdo con esa versión, representantes ligados a Gila no solo facilitaban la llegada de jugadores, sino que también controlaban a algunas promesas del club. Con la llegada de Lonnis, esa influencia se cortó, generando roces y resistencia en ciertos sectores.

El exarquero dejó entrever que parte de las críticas mediáticas responden a ese conflicto. Según Quesada, Erick cree que algunos representantes habrían alentado a periodistas para intensificar los cuestionamientos hacia los nuevos fichajes, debilitando así la gestión del actual comité.

De esta manera, Erick Lonnis no solo defendió a los jugadores recién incorporados, sino que también expuso un trasfondo más complejo en Saprissa. Su apuesta es recuperar el control total de las decisiones deportivas, blindar las divisiones menores y reducir la injerencia de terceros en la vida institucional del club.