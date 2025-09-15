“Desastre”: Alonso Martínez explota con la queja menos pensada en medio de la crisis que vive con Costa Rica

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico en el inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista. Los empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) dejaron en la cuerda floja al técnico Miguel Herrera, sobre quien habrían tomado una decisión final, y encendieron la molestia de la afición, que no encuentra respuestas en un equipo que, pese a los cambios de nombres, no logra despegar en su funcionamiento.

En ese escenario de incertidumbre,uno de los titulares habituales de la Tricolor terminó siendo noticia por una situación inesperada, muy lejos de la cancha. Se trata de Alonso Martínez, quien recientemente se viralizó en las redes sociales por una fuerte queja.

¿Cuál es la molestia que tiene Manfred Ugalde?

El delantero recibió en New York City la nueva carta que lo representa en el videojuego EAFC 26. El atacante esperaba una mejora significativa respecto a su versión anterior, pero al ver los números finales no pudo ocultar su descontento.

Pasó de 67 de media a apenas 70, una progresión que consideró insuficiente tras la temporada que completó. El jugador, sorprendido y molesto, no tardó en reaccionar públicamente con una frase contundente. “Imposible. Increíble, lo que es el tiro un desastre”, expresó al revisar las estadísticas que le asignó el popular simulador de fútbol.

Según la carta revelada, Martínez recibió 80 puntos en ritmo, 74 en tiro, 61 en pase, 72 en regate y apenas 58 en físico. Si bien hubo una leve mejoría en comparación con la edición anterior, para el delantero las valoraciones no hacen justicia a su desempeño dentro de la cancha, tanto en la MLS como con la Selección.

La situación generó comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados coincidieron con el reclamo del costarricense, mientras otros tomaron con humor la reacción del futbolista en medio de la difícil realidad que vive el combinado nacional.

Así, mientras Costa Rica intenta recuperar terreno en la eliminatoria y disipar la incertidumbre sobre el futuro de Miguel Herrera, Alonso Martínez suma un motivo extra de frustración, aunque esta vez no por el rendimiento de la Tricolor, sino por la inesperada calificación que le otorgó EA Sports.