Este domingo, Hernán Medford tuvo su primer partido en su regreso al banco del Deportivo Saprissa en La Cueva. Fue con victoria por 2-1 ante San Carlos. Minutos antes del inicio del encuentro, el técnico tomó una decisión inesperada con Marvin Loría.

El Pelícano decidió sacar de la convocatoria al extremo derecho a último momento. En su lugar ingresó Orlando Sinclair. Había muchas dudas sobre su salida. Los primeros rumores hablaban de una posible lesión tras su participación en el Torneo de Copa.

En conferencia de prensa, Medford respondió porqué tomó esta decisión en Saprissa, aunque no quiso entrar en detalles: “Lo de Loría no lo voy a explicar, es algo que queda a lo interno, no tuvo nada que ver con los chiflidos de la afición“.

Ante la silbatina que recibió Loría en la victoria ante Carmelita, el DT dejó en clara cuál es su postura: “Respeto a la gente, pero los jugadores tienen mi confianza. Había jugadores que le silbaban mucho. Tengo la personalidad de respetar a mis jugadores, tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Respaldo a mis jugadores y ellos a mí“.

Hernán Medford también apoyó a Rachid Chirino

Medford no sólo respaldó a Loría, sino que también lo hizo con Rachid Chirino, quien fue expulsado este domingo por una doble amarilla. El extremo izquierdo inmediatamente recibió los silbidos de la afición después de ver la tarjeta roja.

La alineación que compartió Saprissa antes de la salida de Loría.

Tras la victoria de este domingo, Saprissa logró ganar por primera vez en La Cueva en este Clausura 2026. Apenas había sumado un triunfo como visitante contra Sporting FC en la tercera jornada.