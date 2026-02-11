Fue campeón en El Salvador y ahora sorprende al fichar por un equipos que pelea por no descender

El CSD Mictlán de Guatemala no perdió tiempo tras la destitución del brasileño Flavio Da Silva y oficializó a su nuevo conductor desde el banquillo. El elegido es el argentino Gabriel Álvarez, quien ya fue presentado ante el plantel y tendrá su estreno este fin de semana frente a Antigua GFC, en duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2026.

“Iniciamos una nueva etapa en el conjunto conejo con la llegada de nuestro director técnico Gabriel Álvarez. Confiamos en su trabajo, experiencia y liderazgo para guiar al equipo con compromiso y carácter”, comunicó la institución oriental, marcando el inicio de un nuevo ciclo en medio de la presión por los resultados.

Álvarez, estratega argentino de 50 años, cuenta con experiencia en el fútbol centroamericano. En El Salvador dirigió a CD Hércules, Luis Ángel Firpo y Atlético Marte, acumulando rodaje en torneos locales e internacionales. Ahora afronta su primera experiencia en Guatemala con una misión clara: salvar a Mictlán del descenso.

Durante el segundo semestre de 2025, el técnico estuvo al frente de Hércules en la Copa Centroamericana de Concacaf, compitiendo en fase de grupos y sumando experiencia en escenarios de alta exigencia. Ese recorrido internacional es una de las cartas de presentación que ilusionan a la directiva coneja en este momento crítico.

En lo deportivo, el panorama es delicado. Mictlán ocupa la posición 11 del Clausura 2026 con apenas 4 puntos, mientras que en la tabla acumulada también se sitúa en el puesto 11 con 28 unidades. La lucha es cerrada: Marquense es último con 27 puntos y Comunicaciones está décimo con 29, lo que convierte cada jornada en una auténtica final.

Publicidad

Publicidad

El debut de Gabriel Álvarez será de alto calibre: este domingo a las 15:00 horas, en el Estadio La Asunción, enfrentará al actual bicampeón Antigua GFC. Mictlán se convierte así en el primer club en cambiar de entrenador en el Clausura 2026 y ahora apuesta por un golpe de timón que le permita sumar con urgencia y mantener viva la esperanza de permanecer en la categoría.