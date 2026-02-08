Es tendencia:
Costa Rica

Rendido ante los ticos: Ronaldinho emociona a Costa Rica con su gesto en el Clásico que Real Madrid le ganó a Barcelona

En el partido de Leyendas entre Barcelona vs. Real Madrid, Ronaldinho no quiso retirarse de Costa Rica por la puerta de atrás.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Ronaldinho con Barcelona en Costa Rica
Ronaldinho con Barcelona en Costa Rica

Ronaldinho volvió a deslumbrar este sábado al aportar su talento en un duelo de leyendas entre FC Barcelona y Real Madrid, disputado en el Estadio Nacional de Costa Rica, un encuentro cargado de nostalgia que terminó con victoria blanca por 2-0.

Alrededor de 30.000 aficionados asistieron al estadio y reconocieron el buen partido de Casillas y de Ronaldinho con sendas ovaciones cuando fueron sustituidos.

“No está como en Real Madrid”: Iker Casillas habló sin filtro sobre Keylor Navas y opinó sobre su futuro en La Sele

Durante el encuentro, Ronaldinho dejó destellos de su talento con un par de caños y varias jugadas de fantasía que sirvieron para habilitar a sus compañeros en ataque.

Aunque ninguna de esas acciones terminó en gol, el brasileño se encargó de mantener entretenida a la afición tica, que disfrutó cada toque de magia en los pies de Dinho.

Así fue el gesto de Ronaldinho en Costa Rica

Visiblemente emocionado, Ronaldinho agradeció el cariño del público costarricense tras el encuentro, dedicando gestos y aplausos a los aficionados que llenaron el Estadio Nacional de Costa Rica.

El brasileño se mostró rendido ante el apoyo de la afición tica, dejando una postal memorable al despedirse entre ovaciones luego del partido de leyendas.

Así, la visita de Ronaldinho volvió a confirmar el enorme cariño que el público costarricense le guarda a las grandes figuras del fútbol mundial. Tener nuevamente en el país a una estrella de su calibre dejó momentos inolvidables y reafirmó que su magia sigue viva

