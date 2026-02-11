Francis Hernández consigue su primer logro con la selección de Honduras y clasifica al Mundial 2026

La Selección de Honduras Sub-17 clasificó al Mundial de Qatar tras vencer 2-0 a su similar de Bermudas en el juego que se disputó en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los dirigidos por Merling Paz abrieron el marcador a los 35 minutos tras una gran jugada de Mike Arana que sacó un zurdazo tras una gran jugada por la banda izquierda.

Jeremy Rodríguez fue el encargado de poner el segundo tanto que dio el triunfo a la mini H.

Con este triunfo, la Selección de Honduras suma seis unidades y se convierte en uno de los ocho representantes que estarán en la Copa del Mundo de selecciones en esa categoría.

De esta forma, Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, ya tiene su primera celebración a nivel de selecciones menores y ahora con el reto de encarar el proceso del combinado absoluto.

Honduras llegó a este encuentro con el triunfo 4-2 sobre Guyana el pasado domingo 8 de febrero en el estadio Morazán de San Pedro Sula, ciudad en la que se disputa este premundial.

Las alineaciones

Honduras: Juan Quesada, Kevin Pérez, Denzel Arzú, Jefferson Güity, Leandro Padilla, Eduardo Romero, Yeison Arzú, Milton Moya, Mike Arana, Jonathan Claros, Nelson Castillo.

Bermuda: Nuri Lathan, Kayuri Tucker, Emir Waller, Miliunh Hill, Amir Brangman, Johson, Naím Zuill, Jeon Wolfe, Z´ani Jennings, Roman Wilkinson, Deacon Wade y Shiia Davis.

Participaciones de Honduras en mundiales sub-17

Corea del Sur 2007 (eliminado en fase de grupos)

Nigeria 2009 (eliminado en fase de grupos)

Emiratos Árabes 2013 (eliminado en cuartos de final)

Chile 2015 (eliminado en fase de grupos)

India 2017 (octavos de final)

Qatar 2025 (eliminado en fase de grupos)