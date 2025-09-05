“Soborno millonario”: la grave denuncia que estalla en Fedefútbol mientras La Sele se juega la clasificación al Mundial 2026

En la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) todas las miradas deberían estar puestas en lo que haga —o deje de hacer— la Selección de Costa Rica en el inicio de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Este viernes, el combinado que dirige Miguel “Piojo” Herrera visita a Nicaragua desde las 8:00 p.m. (hora tica), en el estreno del Grupo C, donde también compiten Honduras y Haití. El próximo martes 9 de septiembre, los ticos recibirán a estos últimos en el Estadio Nacional.

ver también Es oficial: fue campeón con Saprissa, jugó más de 100 partidos en Alajuelense y ahora un rival directo anuncia su fichaje

Un nuevo escándalo sacude a Fedefútbol

Pero un escándalo inesperado ha desviado la atención de los directivos hacia el plano local. Y es que el caso de la AD Guanacasteca, descalificada de la primera división por irregularidades administrativas, acaba de sumar un nuevo capítulo.

Publicidad

Publicidad

El secretario general de Fedefútbol, Gustavo Araya, denunció que recibió presiones y hasta un ofrecimiento millonario para frenar el proceso que dejó al club fuera de la máxima categoría.

Un nuevo escándalo estalla en Fedefútbol (FCRF).

Publicidad

Según un documento presentado por la Fedefútbol ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, una figura vinculada al grupo de empresarios mexicanos que invirtieron dinero en el club de Nicoya se acercó a Araya con la misión de revertir la decisión del Comité de Licencias. El expediente judicial, revelado por el medio ElMundo.CR, expone que además del soborno —valorado en unos $100.000 (cerca de ¢50 millones)— también hubo mensajes con amenazas.

Publicidad

ver también Juan Carlos Rojas en jaque: la denuncia que obliga a Fedefútbol a tomar medidas drásticas contra Saprissa

La Federación asegura que todo fue denunciado ante las autoridades competentes y que incluso existen audios como prueba de lo ocurrido. En la declaración incluida en el expediente se detalla que el intento de soborno buscaba impedir la confirmación de la sanción dictada por el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol el pasado 11 de junio de 2025.

Publicidad

La historia de la ADG sigue sumando páginas negras

Este episodio se suma a la ya complicada novela de la ADG, que en abril perdió su licencia por incumplimientos administrativos y financieros. Además, la Oficialía de Integridad de la FIFA en Costa Rica mantiene abierta una investigación por el presunto amaño del partido ante Santos de Guápiles el 20 de octubre de 2024, cuando los pamperos cayeron 4-0.

ver también “Nuevo fichaje”: Manfred Ugalde paraliza a Costa Rica con el anuncio oficial que muchos estaban esperando

Ese caso, que sigue bajo análisis, podría derivar en sanciones adicionales contra dirigentes, jugadores o clubes involucrados. De momento, tanto Guanacasteca como Santos ya fueron despojados de su lugar en la primera división y deberán competir en divisiones amateur.

Publicidad