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Miles de dólares: Saprissa se asegura el premio de Concacaf del que pocos hablan previo al clásico contra Alajuelense

Saprissa consigue de manera anticipada un logro a nivel internacional que le permite generar importantes ingresos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El entrenador suma una buena cifra para el mercado.
© Jorge NavarroEl entrenador suma una buena cifra para el mercado.

Antes del Clásico Nacional de este domingo contra la Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa recibió una gran noticia pensando en lo que será la próxima temporada. El Monstruo competirá en el plano internacional en el segundo semestre.

Este viernes, la victoria de Liberia contra Cartaginés terminó de confirmar lo que todos esperaban en Tibás. Saprissa se aseguró la clasificación a la Copa Centroamericana 2026 por sus puntos en la tabla acumulada.

Saprissa clasifica a la Copa Centroamericana 2026

Y es que ahora Saprissa (61) le sacó una ventaja de siete puntos a Liberia (54) y Cartago (54) cuando a ambos le quedan seis por jugar. Matemáticamente es imposible, por lo que la S abrocha la clasificación al certamen centroamericano como uno de los mejores de la tabla acumulada.

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Alajuelense está en el primer puesto, pero ya está clasificado por ser campeón del Apertura 2025. Otro de los cupos irá para el campeón del Clausura 2026, mientras que los otros dos se definirán para los dos mejores ubicados en la tabla general de la temporada.

A falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular, Saprissa se asegura 160 mil dólares para la próxima campaña. Esta cifra es la que aporta la Concacaf a cada equipo por participar de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Los premios de la Copa Centroamericana que puede ganar Saprissa

Saprissa podrá seguir aumentando esta cifra si logra buenos resultados en la competencia. Por ser líder del grupo, puede ganar un bono de 40 mil dólares. Habrá 80 mil dólares por avanzar a cuartos de final y otros 80 por las semifinales. Lo mismo recibirá si pasa a la final. Por último, el campeón recibe un extra de 200 mil.

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En resumen

  • Deportivo Saprissa clasificó a la Copa Centroamericana 2026 mediante la tabla acumulada del torneo.
  • El club garantizó un ingreso de 160 mil dólares por participar en fase de grupos.
  • Saprissa suma 61 puntos, superando por siete unidades a Liberia y Cartaginés en la tabla acumulada.

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