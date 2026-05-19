El club de la MLS que ya negocia en secreto por el consentido de Jeaustin Campos

Jeaustin Campos, que medita seguir en el Real España, puede perder a una de sus máximas joyas por culpa de la MLS.

El talento joven de Honduras sigue llamando la atención en el extranjero. Esta vez, el nombre que está en la mira de la Major League Soccer (MLS) es Nixon Cruz, el prometedor defensa del Real España, quien se ha convertido en una de las piezas más atractivas del mercado internacional.

La gran bomba la soltó el experimentado futbolista Andy Najar, quien reveló en exclusiva a Diario DIEZ que el Nashville SC de Estados Unidos ya estuvo preguntando y consultando por las condiciones del joven catracho.

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Nixon Cruz no es un nombre cualquiera en la actualidad de La Máquina. El jugador se ha ganado a pulso un lugar en el equipo y es considerado una de las grandes “joyitas” del entrenador costarricense Jeaustin Campos, quien ha sabido potenciarlo y darle la confianza necesaria para brillar en la Liga Nacional.

El interés del Nashville SC no es una casualidad. El nombre de Nixon Cruz ya viene sonando fuerte en los escritorios de los scoutings norteamericanos desde hace algún tiempo.

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De hecho, a este llamado de atención se le suma el interés que ya han mostrado en el pasado equipos de gran peso en la MLS como el New York Red Bulls y el LAFC (Los Angeles FC).

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Con tres clubes importantes de Estados Unidos siguiéndole la pista, queda claro que Nixon Cruz ya no es solo una promesa local, sino una de las grandes realidades con futuro de exportación enHonduras. Su salto al fútbol internacional parece ser solo cuestión de tiempo.